Una mujer se suicida tirándose por la ventana para evitar el desahucio

Una mujer de 65 años que iba a ser desahuciada ayer lunes de su casa de Madrid murió tras tirarse desde su domicilio en el quinto piso de un bloque de viviendas del distrito de Chamberí. Los hechos tenían lugar poco antes de las 11 horas en un quinto piso de un edificio situado en el número 1 de la calle Ramiro II. Minutos antes habían llegado al lugar una comisión judicial con el correspondiente requerimiento judicial, acompañada por agentes de la Policía Municipal, para materializar el desalojo de una vivienda por impagos del alquiler. En declaraciones a Europa Press Televisión, Juan, el portero del edificio, señalaba que el nombre de la fallecida era Alicia, y que era «una señora del barrio de Chamberí, supereducada». Asimismo, comentaba que en la comunidad nadie conocía la situación que estaba atravesando. «Ella vivía sola pero no daba a ver que estaba a punto del desahucio». Señaló además que Alicia tenía un hijo, pero que no mantienen contacto. La alarma saltó cuando la inquilina no atendió a las llamadas de los trabajadores públicos ni les abrió la puerta. Poco después, la mujer se precipitó al vacío por la ventana de su vivienda. Alicia llevaba cuatro años viviendo en el piso. Los alquileres se han disparado en la zona desde hace unos años. Una razón que podría estar en parte detrás de este suceso.