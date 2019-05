La muerte de un ciclista de Glovo desata protestas por la precariedad

La muerte de un joven de 22 años, que se dedicaba al reparto de comida a domicilio en bicicleta para la plataforma Glovo, desató ayer las protestas de al menos un centenar de trabajadores de la empresa en Barcelona, que cortaron el tráfico frente al centro de operaciones de la compañía y quemaron sus mochilas. El joven empleado falleció durante la noche del sábado al domingo al ser atropellado por un camión del servicio de limpieza, informaron fuentes de la Guardia Urbana.

El Sindicato de Ciclomensajeros, además, presentará una denuncia a la Inspección de Treball al considerarlo accidente laboral. Además, el portavoz de los riders autónomos de España, Mario di Palma, ha anunciado que hoy habrá otra concentración, a las 12 horas, en la misma sede principal de Glovo en Barcelona. Varios trabajadores quisieron entrar ayer en el edificio, ubicado en la calle de Pallars, pero una dotación antidisturbios de los Mossos y otra de la Policía Nacional se lo impidieron y retuvieron a uno de ellos durante unos minutos. Los concentrados mostraron su indignación por las condiciones de trabajo de Glovo, a la que culpan de la muerte del joven de 22 años. «Sabíamos que esto pasaría antes o después porque este modelo de negocio te obliga a trabajar muchas horas», denunció a Efe Javier Morata, extrabajador de esta empresa.

«Somos los nuevos esclavos del siglo XXI. Trabajamos en condiciones indignas y el cansancio provoca accidentes», reiteró un trabajador nepalí que no quiso dar su nombre pero aseguró que conocía al fallecido y que era compatriota suyo. «Los inmigrantes todavía cobran menos que los nacionales -aseguró Morata-, porque como no tienen papeles no facturan directamente a la empresa sino que lo hacen a través de intermediarios que se llevan una comisión».

Algunos de los trabajadores colocaron flores y velas en la puerta de la empresa e intentaron hacer un acto de recuerdo pacífico, pero otros se mostraron muy indignados y tiraron las bicicletas en medio de la calzada para cortar la calle. También quemaron bolsas de reparto y gritaron «esclavistas» y «explotadores» a los responsables de la empresa. La Federación de otras Actividades del sindicato IAC fue el que organizó ayer la protesta, que contó con el respaldo de CCOO, CNT y Élite Taxi en varios tuits. También la UGT criticó la situación en la que los repartidores de comida a domicilio realizan su trabajo: precario y sin protección.