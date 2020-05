Muere en plena calle una prima del pequeño Julen

Los vecinos de El Palo, una barriada populosa de Málaga, no daban crédito este jueves cuando a primera hora de la mañana, una niña de apenas 7 años que paseaba por la calle empezó a sufrir problemas para respirar y cayó al suelo desplomada. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por su vida, y la niña falleció de camino al hospital. La menor era familia del pequeño Julen Roselló, el niño de 2 años que murió al caer por un estrecho pozo en Totalán (Málaga) en enero de 2019. Según el Diario Sur, la niña estaba fuera de su casa, en una calle a la espalda del campo de fútbol de El Palo, donde reside toda la familia. Sobre las 10.30 horas, empezó a relatar que no podía respirar y se ahogaba, y sin que nadie pudiera hacer nada, cayó al suelo.