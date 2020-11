Muere Elsa Raven, actriz de 'Regreso al futuro' y 'Titanic'

Elsa Raven, la actriz que dio vida a la señora con moño y gafas que recaudaba fondos para salvar la torre del reloj de Hill Valley -necesaria para la vuelta a casa de Marty McFly- en la primera entrega de 'Regreso al futuro' (1985) ha muerto este martes, según ha informado su agente, David Shaul, a la revista 'Deadline'. La intérprete, que también había tenído otro gran papel secundario en 'Titanic' (1997), como la aristócrata Ida Strauss que se abraza a su marido en la cama mientras el trasatlántico se hunde, tenía 91 años.

Raven, cuyo verdadero nombre era Elsa Rabinowitz, comenzó su carrera en los escenarios de Nuevar York y fue una de las colaboradoras del Festival Free Shakespeare en Central Park.

Su carrera está plagada de grandes papeles secundarios en películas muy taquilleras. También particpó en obras de teatro y conocidas series de televisión.

MOMENTOS ICÓNICOS

Además de los conocidos momentos de "Salven el reloj de la torre!" de la película de Robert Zemeckis, y el del hundimiento del 'Titanic' (que también se puede ver en el videoclip 'My heart will go on' -minuto 3:57''- de Celine Dion, de la banda sonora de la oscarizada película de James Cameron), la actriz tuvo una prolífica carrera. Apareció en películas como el 'remake' de 'El cartero siempre llama dos veces' (1982), 'Una proposición indecente' (1993) o 'En la línea de fuego' (1993). Tuvo también papeles en la pequeña pantalla, en series como 'El príncipe de Bel Air', 'El equipo A' o 'Seinfeld'.

Raven, explica 'Deadline', estaba orgullosa de ser miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, por lo que veía muchísimas películas al año. Sin hijos, la sobreviven 15 sobrinos.