Muere en el aeropuerto de Chicago el rapero Juice WRLD, a los 21 años

El rapero-cantante Juice WRLD falleció de forma inesperada este domingo, con 21 años recién cumplidos. Según informaron diversas fuentes, Jarad A. Higgins (ese era su verdadero nombre) sufrió una crisis convulsiva y empezó a sangrar por la boca poco después de aterrizar en el aeropuerto Midway de Chicago. Llegó consciente al hospital, pero acabó falleciendo. Las causas todavía se desconocen.

Higgins se dio a conocer hace unos años a través de la plataforma de streaming SoundCloud, en la que empezó a colgar temas siendo aún adolescente. Su primer éxito fue el tema de ruptura All girls are the same, incluido en su epé 9 9 9, con el que debutó en el 2017.

Como muchos otros raperos de últimas generaciones, Juice WRLD cantaba más que rapeaba y se inspiraba en emo y pop-punk a la hora de elegir entonación vocal o decidir temáticas. Compartió voces con Brendon Urie, líder de la popular banda emo-pop Panic! At The Disco, en el tema de Benny Blanco Roses.

Juice WRLD había publicado a principios del mes de octubre Bandit, una colaboración con Young Boy Never Broke Again que avanzaba el que iba a ser su tercer álbum de estudio, disco que ahora, por desgracia, será póstumo.