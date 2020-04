Los Mossos identifican al autor de la pintada en el coche de una ginecóloga

Los Mossos han identificado y denunciado al autor de la pintada "rata contagiosa" en el coche de una ginecóloga barcelonesa este martes. El caso, que rápidamente se viralizó en las redes ha podido ser solucionado por el cuerpo de seguridad y ha temrinado con la denuncia por daños con agravante de delito de odio de un hombre.

La doctora Silvana Bonino denunció ante los Mossos d'Esquadra la pintada en su coche que localizó cuando se dirigía a un parto. La policía catalana ha podido identificar al autor de la agresión al vehículo y a su dueña y le imputará un delito de odio.

Bonino, que lleva muchos años de experiencia, se encontró con la desagradable pintada cuando bajó al garaje comunitario de la urbanización donde vive para coger el coche e ir a trabajar. Además de la pintada, le habían pinchado dos ruedas.

"Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque", ha explicado la doctora. Tras hacer unas fotos de la pintada, la doctora Bonino regresó a su domicilio "muy alterada", y le contó lo sucedido a su marido, de origen chino y residente en España desde hace años.