El Mobile World Congress dispara la demanda de prostitución en Barcelona

Antes eran Construmat y Alimentaria las dos grandes ferias que llevaban el negocio de la prostitución en Barcelona a las cotas más altas de facturación. También en festivales como el Primavera Sound o el Sónar se suelen lograr cifras de récord, pero en los últimos años es el Mobile World Congress el que se lleva la palma. Una empresa del sector, por ejemplo, calcula que la demanda ha aumentado "hasta un 30%" en los últimos días respecto de lo que es habitual.

Las asistentes al congreso de telefonía acostumbran a ser personas de nivel económico acomodado, por lo que pueden contratar los servicios de prostitución de diferentes tarifas y de los más distintos emplazamientos.

Relacionados con el sexo, pero no con la prostitución, están los espectáculos porno en vivo. Como los de la veterana sala Bagdad, que ofrece estos días seis pases cada noche en lugar de los tres habituales del fin de semana, con gran afluencia de congresistas. "Normalmente vienen después de cenar para desconectar del Mobile. Pagan 90 euros por una entrada con copa, pero luego consumen más y gastan mucho dinero", explica Juani de Lucía, la dueña, que no duda en asegurar que este congreso es el que más negocio genera al local.

EL 3% DEL PIB

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que el negocio de la prostitución representa el 3% del PIB español y la Fiscalía, que "mueve más de cinco millones de euros al día". Y es que el coste para un tratante de introducir en España a una mujer es de apenas 2.000 euros, mientras que la víctima puede reportarle a partir de 50.000 euros anuales, sin incluir la posible venta de la mujer explotada a otro tratante.

"La mayoría de investigaciones sobre prostitución coinciden en señalar la dificultad de encontrar datos fiables", subrayaba la última proposición no de ley del PSOE sobre este tema. Los datos oficiales hasta la fecha arrojan que la prostitución mueve 18.000 millones al año en España y que el 27,3% de los hombres confesaban en el 2004 haber tenido alguna vez en su vida relaciones sexuales de pago, un porcentaje que subió hasta el 32% en el 2009, año en que la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva del INE dejó de publicarse. Datos más recientes, recabados por la investigadora Carmen Meneses, de la Universidad Pontificia de Comillas, bajan el porcentaje al 20%. Por eso, la profesora juzga fundamental que el Gobierno haga "un estudio serio" y no se fíe de los datos "alarmistas" y "antiguos" que se citan en informes de la ONU. En este sentido, y aunque tal vez no llegará tan lejos como reclaman los especialistas, la Delegación del Gobierno contra el maltrato está a punto de licitar un estudio sobre la de la trata de mujeres, en cumplimiento con el pacto de Estado contra la violencia machista. El adelanto de las elecciones al Congreso de los Diputados para al próximo mes de abril no afectará a la investigación, que se prevé que arroje los resultados dentro de dos años.