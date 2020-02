El ministro de Sanidad afirma que se está realizando un "esfuerzo" para averiguar cómo se contagió de coronavirus el paciente de Sevilla

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado que se está "haciendo un esfuerzo importante" para averiguar cómo se contagió el que sería el primer caso local de coronavirus en España, un paciente de Sevilla que no viajó a zonas de riesgo como China o Italia y no estuvo en contacto con ninguna otra persona enferma.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía confirmó ayer el diagnóstico de este paciente que permanecía ingresado desde hace seis días en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y que continuará en aislamiento al menos una semana más.

Respecto a este caso, el ministro de Sanidad ha recordado que los 10 casos anteriores eran "importados", por lo que, en el caso de Sevilla, hay que "hacer un análisis del grupo de contactos de esta persona y tomar medidas acorde a los resultados, que ya están haciendo las autoridades andaluzas", ha explicado en una entrevista a RNE recogida por Europa Press.

Asimismo, ha señalado que todas las decisiones y protocolos "están basadas en los criterios de los expertos", que coordina Fernando Simón, junto con las CCAA. El seguimiento que se realiza es diario y, conforme a esta actualización, se van adaptando las medidas. "Hasta que no haya nuevos datos, las medidas que están en marcha son las adecuadas", ha sentenciado.

Por otro lado, el ministro ha señalado que no se puede descartar que haya un incremento de casos tras la proliferación de tres brotes "importantes" este último fin de semana en Irán, Corea del Sur e Italia, lo que ha provocado que "se cambie la definición de caso, en coordinación con el resto de socios europeos".

Ha recordado que esta nueva definición de caso incluye nuevas zonas de riesgo, como los países donde ha tenido lugar el brote este fin de semana. En concreto, en Italia, estos lugares se circunscriben a las cuatro regiones del norte (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña).

Además, por criterio de prudencia, y conforme a opinión de expertos, esta nueva definición también se extiende a aquellas personas con afectaciones respiratorias y una etiología desconocida. "Iremos revisando permanentemente el protocolo y la definición de caso si aparece información nueva", ha reiterado.

Finalmente, ha pedido que la gente siga las recomendaciones proporcionadas por las autoridades sanitarias y que si bien no hay una prohibición de viajar a las zonas de riesgo, porque no la ha decretado ni la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni otra autoridad europea, "es de sentido común la recomendación de que, si no es imprescindible, no hacer viajes a las zonas de riesgo", ha concluido.