Una mezzosoprano critica la "venganza asolapada" contra Plácido Domingo

La mezzosoprano canaria Nancy Fabiola Herrera, amiga y compañera en numerosas ocasiones del tenor Plácido Domingo, ha cuestionado este jueves en un comunicado a las ocho de las mujeres que, de manera anónima, señalaron al cantante como abusador: "Veo cosas que no me cuadran. Huele a venganza asolapada", afirma.

La mezzosoprano, que ya salió con una nota en Facebook en defensa del tenor nada más conocerse las acusaciones hechas contra él por nueve mujeres -ocho cantantes y una bailarina- ha remitido a Efe un comunicado en el que va más allá y "se extraña" del anonimato de ocho de las denunciantes, lo que le plantea "como mujer -dice- varias preguntas".

"Por qué esperar 30 años a denunciar cuando las leyes americanas hace mucho que protegen ante el abuso de poder? Por qué hacerlo con un medio de prensa y no directamente en juzgados? Por qué ponen el miedo 'al veto a la carrera' como justificación al consentimiento a tener relaciones, que -por lo que leí-, nunca fueron a la fuerza?", se pregunta. Y añade que tampoco comprende que "la persona que sí da la cara al acusarlo lo pone como referencia de que ha trabajado con él en su página de trabajo".

Proposiciones "en todos los ámbitos"

"No sé -resume la mezzosoprano canaria, aunque nacida en Venezuela-, veo muchas cosas que no me cuadran. Todo huele un poco raro... como a venganza asolapada". Añade el comunicado de la diva que se considera "la primera" a la hora de "defender a cualquier ser humano" de lo que considera "injusticias".

La cantante, que actuó este mismo año con Domingo en la ópera de Los Ángeles, opina igualmente: "En todos los ámbitos hay personas en posición de poder (hombres y mujeres) que te hacen proposiciones, o intentos de tocamientos, no bienvenidos y yo no he sido una excepción", declara, al tiempo que afirma que "nunca" se sintió "víctima".

"Me enseñaron a defenderme de pequeña. Manejé las situaciones con valentía, y dando un 'no' rotundo con amabilidad para establecer límites... Nunca tuve un problema. Nunca responsabilicé a nadie de mis logros y no logros, sólo a mí", zanja la cantante en la nota.

Asimismo afirma que "muchas de sus colegas" piensan igual que ella. "Como mujer y artista -añade-, puedo decir, que en los 25 años que he tenido oportunidad de trabajar junto a Plácido, nunca tuvo un comportamiento impropio conmigo. Siempre ha sido una persona cariñosa, respetuosa, galante, protectora y tremendamente generosa".