Mercado Little Spain, el mejor nuevo restaurante de Nueva York para el Times

Mercado Little Spain, el gran proyecto culinario abierto en Manhattan por el chef José Andrés y los hermanos Ferran y Albert Adrià, es el mejor nuevo restaurante de Nueva York para The New York Times.

El crítico gastronómico del periódico, Pete Wells, sitúa a este templo de la comida española en lo más alto de su lista anual de nuevos establecimientos en la Gran Manzana, publicada este martes.

"Es cierto, no pude decidir cómo repartir estrellas al laberinto de restaurantes españoles, bares, cafés, quioscos y tiendas que el chef José Andrés preside en el complejo de Hudson Yards. Pero ponerlo en el número uno del año no fue una decisión difícil", asegura Wells.

Para el experto del Times, aún con sus defectos, el ambicioso proyecto inaugurado en marzo ha multiplicado la calidad de la escena gastronómica española en la ciudad.

El diario destaca que Mercado Little Spain ha permitido a Nueva York probar ingredientes hasta ahora desconocidos en la ciudad, como el cochinillo ibérico, y a la vez disfrutar de reproducciones de gran calidad de la alta cocina de los Adrià.

El gazpacho, plato estrella

"Sin embargo, de alguna manera, la comida más impresionante es la más elemental: el gazpacho que brilla con aceite de oliva y vinagre de Jerez, el chocolate caliente espeso y oscuro que viene con churros recién salidos de la freidora, las copas de gin-tonic", apunta Wells.

"Un pedacito de España en Nueva York" es como definían el pasado marzo José Andrés y Albert Adrià su proyecto en una entrevista con Efe a cuenta de la inauguración.

El enorme espacio de más de 3.000 metros cuadrados requirió una inversión de unos 40 millones de dólares (unos 36 millones de euros) y es la primera apuesta de los Adriá en Estados Unidos y el desembarco en Nueva York del popular José Andrés, que ya contaba con numerosos restaurantes en otras ciudades del país.

Situado en una remozada zona de Manhattan, dentro de un complejo comercial, Mercado Little Spain cuenta con varios restaurantes y pequeños puestos en los que pueden probarse platos y productos clásicos de distintas zonas de España, así como opciones mas vanguardistas.

La lista publicada este martes por The New York Times está compuesta por diez nuevos establecimientos, entre los que figuran dos con sabor latino: Llama San, el restaurante de cocina nikkei del chef de origen peruano Erik Ramirez, y Birria-Landia, un puesto de comida callejera mexicana que ha logrado una gran notoriedad en el distrito de Queens.