Los menores de 55 años contagiados de covid esperarán 6 meses para recibir la vacuna

Las personas menores de 55 años que hayan pasado o se contagien de coronavirus, independientemente de su gravedad, van a tener que esperar seis meses para ponerse la vacuna del covid-19, según se establece en la actualización de la Estrategia de Vacunación frente al covid en España, publicada este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

Además, en el documento se señala que aquellos menores de 55 años que se han infectado tras recibir la primera dosis de cualquiera de las tres vacunas actualmente disponibles van a tener también que esperar seis meses para recibir la segunda dosis.

No obstante, el Ministerio de Sanidad puntualiza que en las personas de mayor edad, con o sin factores de riesgo, la administración de la vacuna se realizará en las mismas condiciones y plazos que aquellos que no han pasado el covid-19. Asimismo, desaconseja la realización de pruebas serológicas antes de la vacunación.

Por otro lado, el documento establece que, a nivel general, se retrasa la administración de la segunda dosis por problemas de desabastecimiento, se tendrá que inocular "cuanto antes" y la pauta completa se deberá realizar con la misma vacuna.

Asimismo, las personas desplazadas a otras comunidades autónomas y las extranjeras residentes en España que recibieron la primera dosis en una región diferente a la que residen en el momento de la segunda dosis, o que recibieron la primera dosis en otro país, se les administrará la segunda dosis en el lugar donde se encuentren desplazadas o residiendo.

En el caso de residentes y grandes dependientes en los que hay varios tutores legales que no están de acuerdo en cuanto a la vacunación, prevalecerá la decisión que la ciencia apoya como mejor opción para estas personas, que es la vacunación, salvo que haya algún motivo clínico que justifique no hacerlo.

Vacuna para trabajadores esenciales

Respecto a la vacuna de AstraZeneca, que se recomienda en personas de entre 18 y 55 años, la actualización de la estrategia incluye nuevos grupos que tendrán prioridad a la hora de recibirla, priorizando así a los trabajadores de servicios esenciales como miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios de Prisiones, miembros de Cuerpos de Seguridad y servicios de emergencia como Bomberos o profesores de infantil y primaria.

Tras los grupos prioritarios que ya están recibiendo las dosis de las vacunas que han llegado a España hasta el momento, como personal sanitario y sociosanitario de primera línea y residentes y personal de centros de mayores, las primeras dosis de AstraZeneca van a ir dirigidas para el resto del personal sanitario y sociosanitario.

De hecho, se ha establecido un nuevo subgrupo dentro del personal sanitario y sociosanitario que contempla a los colectivos en función del riesgo de exposición de la actividad laboral. Así, dentro del Grupo 3, se establece un subgrupo 3B que, entre otros, contempla fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, medicina legal, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y de centros de día. También se incluye a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias.

Del mismo modo, se ha definido el Grupo 6 que contempla colectivos con una función esencial para la sociedad en el que se incluye a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policías Locales), otro personal de emergencias como los bomberos, así como miembros de las Fuerzas Armadas. En este grupo también incluye docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, y docentes de primaria y secundaria.

No obstante, no se administrará el antígeno de AstraZeneca a aquellos menores 55 años, aún miembros de grupos esenciales, que tengan enfermedades graves, tales como inmunodepresión grave, enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica graves.