Los médicos se suicidan más que el resto de la población

¿De qué mueren los encargados de sanar al resto de la población? ¿Los médicos sufren las mismas enfermedades que el resto de los españoles o el estar en contacto permanente con otros enfermos tienen tasas de mortalidad superiores? Para saberlo, la Organización Médica Colegial (OMC) ha realizado un estudio, durante tres años, que concluye que la tasa bruta de defunciones es de 4,8 médicos por 1.000 habitantes, muy inferior a la del resto de la población, situada en 12,3. Si bien, los facultativos sufren más un 15% más de tumores mortales (5,4 puntos porcentuales) y el porcentaje de suicidios es de 1,3%, frente al 0,8% de la población en general. Y si se tienen en cuenta solo las mujeres, el número de muertes voluntarias entre las doctoras es 6,8 puntos más (45,8% frente a 37,2% de todas las muertes por causas externas). El estudio, pionero en España, analiza los 9.184 fallecimientos de facultativos entre 2005 y 2014.

LOS RECORTES

Los investigadores no han analizado las causas de las muertes, pero el mayor índice de suicidios entre los médicos podría estar relacionado con la sobrecarga de trabajo, debido a la falta de medios materiales y humanos, que se acrecentó con la crisis y los recortes. De hecho, coincide con el aumento del 30% del número de doctores que, en el binomio 2017-2018, fueron atendidos por problemas psicológicos y adiciones. Y no hay que olvidar que los facultativos tienen mayor conocimiento de métodos suicidas y mayor acceso a los fármacos necesarios, según recordó María Irigoyen, coautora del estudio, quien subrayó, no obstante, que “aventurar las causas es arriesgado” sin llevar a cabo más estudios. El presidente de la OMC, Serafín Romero, señaló, por su parte, que la estadística refleja una “cruda realidad” que el Colegio de Médicos analizará para poner en marcha medidas preventivas.

Romero destacó además la mayor incidencia de fallecimientos provocados por accidentes de tráfico, tres puntos porcentuales más (0,9% en los médicos y 0,6% en la población en general). Aquí la carga asistencial también es una “hipótesis” a tener en cuenta porque “no se puede trabajar durante más de 24 horas” y luego coger el coche, según avisó.

Por contra, las causas naturales de los fallecimientos son las mismas: los tumores, las enfermedades circulatorias y respiratorias figuran en los primeros puestos.