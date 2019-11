La mayoría de los niños opina que los políticos no son de fiar

Los niños opinan que los políticos no son de fiar (lo cree más del 80%), no escuchan a la ciudadanía, ni se preocupan de los asuntos que les afecta y solo se interesan por el dinero (el 81,2%), según recoge el Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia 2019 de Unicef. El barómetro, presentado la víspera del Día del Niño, muestra las preocupaciones y opiniones de más de 8.500 niños de entre 11 y 18 años de 133 centros educativos de toda España y «un interés elevado» de los menores por la mayoría de las problemáticas sociales junto a una desconfianza en las instituciones y en los representantes políticos, sobre todo a nivel estatal, que aumenta a medida que crecen.

«Vemos que nuestros problemas siguen sin solucionarse, no nos gusta la educación que recibimos, los problemas no se arreglan y parece que no les interesan a nadie; debería acercarse más la política a los jóvenes porque a nosotros nos parece algo aburrido y aunque no tenemos voto, podemos ofrecer una visión diferente, somos ciudadanos y somos el futuro», explicó Coral, una joven asturiana de 17 años en la presentación de la investigación.

Casi nueve de cada diez niños afirman que les preocupan «bastante» o «mucho» las desigualdades de género y la violencia machista, el terrorismo y la pobreza extrema y más del 80% opina lo mismo del racismo, las desigualdades económicas, el deterioro del medio ambiente, la calidad de la asistencia sanitaria y el paro. En contra de los que a veces se piensa, manifiestan una menor preocupación por la presión social para tener un aspecto físico atractivo, aunque alcanza el 43% en las chicas y el 28% en los chicos.

Otro asunto que también interesa más a las chicas es el respeto a la diversidad sexual, la violencia machista y los peligros que pueden derivar de un mal uso de internet.