Más de la mitad de los españoles no logra dormir bien por la noche

Más de la mitad de los españoles no duerme bien y utiliza el fin de semana para recuperar las horas de sueño perdidas. Así lo pone de manifiesto la encuesta ¿Cómo duermen los españoles? realizada por Ipsos para Philips en colaboración con la Sociedad Española de Sueño (SES) con motivo del Día Mundial del Sueño. El porcentaje de españoles que duerme mal (58%) superó al de los que duerme bien (42%), destacando que un 13% de los encuestados no descansa «nada bien». Con este estudio se pretende demostrar que la calidad del sueño de los españoles no es óptima, ya que duermen una media de 6,8 horas entre semana, mientras que se usa el fin de semana para recuperar el sueño perdido. El insomnio es otro de los problemas fundamentales que saca a la luz el informe. «El 75% de los españoles se despierta al menos una vez por la noche, y 3 de cada 10 afirman directamente que padecen insomnio», ha reconocido la directora de Marca, Comunicación y Digital de Philips Ibérica, Ángeles Barrios. «Un sueño reparador debería ser lo habitual, pero los datos de este informe nos dicen que para los españoles dormir bien supone un esfuerzo». No prestamos suficiente atención al sueño como pilar de salud junto con otros hábitos como la alimentación o el ejercicio físico y restamos horas de sueño al día. La privación crónica de sueño se está revelando como una epidemia de la sociedad actual, ha señalado la portavoz de la compañía.

El sueño es fundamental para prevenir riesgos de salud. El informe señala que, a medida que disminuye la calidad del sueño, aumenta el porcentaje de personas que perciben peor su estado de salud. En este sentido, los españoles consideran que el sueño es el segundo aspecto que afecta más a la salud (34%) después de la alimentación (39%) y por encima del ejercicio físico (27%). Además, dos de cada tres personas culpan al estrés y la preocupación de su mala calidad de sueño.

PAREJA E HIJOS / El estudio apunta a otros elementos que influyen sobre la calidad del sueño, como pueden ser la pareja o los hijos. De este modo, la encuesta indica que el porcentaje de personas que duermen mal es mayor cuando lo hacen en pareja (59%) que cuando duermen solos (46%). El tener o no tener hijos es otro factor determinante a la hora de conciliar el sueño. Concretamente, tres de cada cinco españoles reconocen que duermen peor al tener hijos, mientras que poco más de la mitad de los encuestados sin hijos afirma que no duerme bien.

Los expertos destacan, entre las principales medidas para mejorar la calidad de sueño: no utilizar la cama para ver la televisión o dispositivos electrónicos, hacer ejercicio físico al aire libre y durante el día, tener rutinas de sueño, un dormitorio con un entorno agradable, ordenado y ventilado, cenas poco copiosas, o usar técnicas de relajación a la hora de ir a la cama.