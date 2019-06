Más medidas para reducir el alcohol entre los jóvenes

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, avanzó ayer que su departamento trabaja en un «amplio abanico» de medidas orientadas a prevenir el consumo de alcohol entre menores. «Se trata de persuadir a nuestros jóvenes y no castigarlos, y de convencer a la sociedad de que no puede banalizarse una práctica con grandes consecuencias para la salud», manifestó Carcedo durante la inauguración de un congreso. En la legislatura anterior, las Cortes aprobaron un informe destinado a servir como base a una futura ley del alcohol, que incluía sanciones para los padres, pero no parece que sean las intenciones del Ministerio de Sanidad. Así, preguntada por si la futura norma incluirá medidas punitivas contra los adolescentes o sus progenitores, Carcedo respondió: «Depende de qué sea lo punitivo, todas las leyes llevan la parte sancionadora, pero el enfoque no puede ser ese».