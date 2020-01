Una marca de 'fast food' vende sus uniformes, clavados a la ropa de Beyoncé!

La cadena de comida rápida Popeyes Chiken, especializada en pollo frito y rival de Kentucky Fried Chiken (KFC), ha anunciado que se va a medir con la mismísima Beyoncé y su nueva línea de ropa deportiva Ivy Park para Adidas (bajo el mismo paraguas en el 2015 Kanye West lanzó la famosa línea de zapatillas 'Yeezy'). La colección unisex de Queen B, de 38 años, se puso a la venta el pasado 18 de enero y cuenta, además, con la publicidad añadida de una campaña con 'celebrities' de Hollywood, como Reese Witherspoon, Hailey Baldwin o Cardi B, que promocionan las prendas en redes sociales.

El marrón y el naranja son los colores insignia de las sudaderas, zapatillas, monos, vestidos y ciclistas de las prendas ideadas por Beyoncé para hacer deporte y fardar por la calle. Pero resulta que también son los colores corporativos de los restaurantes de pollo frito nacidos en Luisiana (EEUU) en 1972.

Uniformes como 'merchandising'

En un tuit han anunciado que antes que el huevo fue la gallina, y que por eso ellos también se suben al carro para vender sus uniformes como 'merchandising', la mar de cómodos para trabajar, hacer deporte y lucir moda callejera en tonos tierra y naranjas.

Love that look? It’s our uniform. Has been for a while. And now you can buy it. https://t.co/0ufWo7yLTz #LoveThatLookFromPopeyes pic.twitter.com/eXHA3Rjswi