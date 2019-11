Manifestantes contra el desalojo de La Ingobernable cortan el tráfico en el centro de Madrid

Un amplio grupo de manifestantes en contra del desalojo del centro social autogestionado La Ingobernable ha realizado este miércoles una sentada en la céntrica Plaza de Callao de Madrid tras cortar el tráfico en varias de las arterias principales del centro de la capital como el Paseo del Prado, la Calle Alcalá, la Plaza de Cibeles o la Gran Vía, en un recorrido a pie desde la calle Gobernador, donde se encuentra el inmueble 'desokupado'.

Este grupo de personas acudió a las 19.00 horas para protestar por la desokupación del edificio de la calle Gobernador, que había sido utilizado por le colectivo La Ingobernable durante los últimos dos años. El Ayuntamiento efectuó el desalojo la mañana de este miércoles con 130 policías municipales y sin ningún altercado.

Durante la concentración, se ha leído un manifiesto en el que han expresado su repulsa a la medida tomada por el Consistorio encabezado por José Luis Martínez-Almeida y han asegurado que el proyecto de este centro social "continuará".

SUEÑOS DESALOJADOS

En un principio iniciaron el corte de tráfico alrededor de las 20.30 horas en el Paseo del Prado, frente al Caixa Forum. Los congregados coreaban consignas como 'Aquí están los antifascistas', 'Gobierne quien gobierne, la Ingo se defiende' o 'Los sueños no se desalojan'.

Alrededor de las 20.50 horas han cruzado el Paseo del Prado y han comenzado a subir la calle hacia Cibeles, objetivo que han alcanzado sobre las 21.30, momento en el que han comenzado a ascender por la calle Alcalá, primero por un único sentido y luego por ambos.

Fuentes del colectivo okupa La Ingobernable han explicado a Europa Press que ellos se "desvinculan" de la organización de la marcha hacia Cibeles y han indicado que ellos desconvocaron la movilización a las 20.30 horas, por lo que los cortes de tráfico son espontáneos y, según han apuntado, han estado encabezados por "200 jóvenes de unos 16 a 17 años".

Entre los asistentes a la concentración en apoyo a la Ingobernable se encontraban representantes del movimiento ecologista Fridays For Future, que han agradecido al espacio haber acogido sus asambleas y reuniones.

ESPACIOS NECESARIOS

Por otro lado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de que comenzasen a cortar el tráfico los espontáneos, uno de los portavoces de La Ingobernable, Pablo Martínez, ha valorado el apoyo a la convocatoria como "un ejemplo más de que estos espacios son necesarios y de cómo la gente de Madrid responde".

Sobre la recuperación del material que había en el edificio, ha señalado que "no han recibido ninguna respuesta por parte del Área de Patrimonio del Ayuntamiento", aunque Almeida ha expresado esta mañana que "están elaborando un inventario". "El proyecto de La Ingobernable no se acaba. Sus ideas no dependen de un espacio y podrá estar en futuros espacios", ha aseverado.