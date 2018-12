Manifestación por la muerte de una mujer en una casa okupada en Barcelona

Varias entidades vecinales de Barcelona han convocado una manifestación esta tarde a las 20 horas en la plaza de la Vila de Gracia por la muerte de una mujer que vivía en una casa okupada del barrio barcelonés. Colectivos como la PAH han secundado la convocatoria de la Oficina d'Habitatge Popular de Gracia, que aseguran que se trata de un suicidio, y protestarán bajo el lema "no son suicidios, son asesinatos". "Se ha quitado la vida, sufriendo la violencia inmobiliaria del bloque Ca La Trava (contiguo a la casa okupada en la que vivía), y el peligro que suponía de desalojo. Así lo ha expresado ella antes de dejarnos", ha denunciado a través de Twitter el colectivo contra los desahucios de Gràcia.

Los Mossos d'Esquadra recibieron este martes una llamada que alertaba del fallecimiento de una persona en La Jahnela, bloque okupado en la Travessera de Gracia. Fuentes policiales han explicado que no hallaron signos de violencia y que están pendientes de la autopsia para confirmar si se trata de una muerte natural o de un suicidio. Las mismas fuentes han informado de que no encontraron ninguna nota en la vivienda. A su vez, han comunicado que el desalojo de La Jahnela no era inminente.