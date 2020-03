Madrid suspende las clases en todos los centros educativos por el coronavirus

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decretado la suspensión de toda la actividad educativa durante 15 días a partir del próximo miércoles, 11 de marzo, para evitar la expansión del coronavirus en la región, que concentra la mitad de contagios de España (578) y donde hay 16 fallecidos, informa Efe.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado en rueda de prensa de esta medida, adoptada en un Consejo de Gobierno celebrado este lunes con carácter extraordinario para determinar los pasos a dar ante el avance del coronavirus.

La medida, ha explicado Ayuso, afecta a la actividad docente presencial "en todos niveles": guarderías, educación infantil, primaria, bachillerato, centros de formación profesional y universidades.

Únicamente los centros de educación especial seguirán abiertos.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, presente también en la rueda de prensa, ha dicho que todas las medidas excepcionales tomadas por la Comunidad de Madrid estarán en vigor durante 15 días a partir del 11 de marzo, que "pueden ser prorrogables en función de la situación epidemiológica".

El aumento desbocado del número de casos de coronavirus ha llevado a la Comunidad de Madrid ha tomar medidas drásticas. Todos los centros escolares, desde la guarderías a las universidades, cerrarán 15 días a partir de este miércoles 11 de marzo. En poco más de 24 horas el número de casos se había prácticamente triplicado, pasando de 202 a 578. El número de muertes se ha duplicado, de 8 a 17.

Operaciones aplazadas



En el terreno hospitalario se abre la puerta a que las operaciones programadas y las pruebas diagnósticas no preferentes puedan ser suspendidas o atrasadas. Los hospitales habilitarán las camas de reserva y se instalarán otras nuevas para asegurar la atención sanitaria adecuada.(informa Patricia Martín).

La Comunidad de Madrid recomienda, asimismo, evitar con carácter general todos los viajes que no se consideren estrictamente imprescindibles. En el caso concreto de los mayores o personas con patologías crónicas, se les aconseja que no salgan de casa salvo que sea necesario y que en todo caso "prescindan de lugares concurridos en los que no es posible mantener una distancia de seguridad de al menos un metro".

Respecto a posibles medidas sobre espectáculos públicos, eventos deportivos y congresos, "la decisión de cómo actuar se hará en coordinación con el Gobierno de España", que este martes tomará una decisión al respecto, tal y como ha indicado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. En el caso del transporte colectivo, se ha optado por adoptar "un especial cuidado higiénico", aunque se van a "evaluar" posibles restricciones.

Cifras inasumibles



El consejero de Sanidad ha explicado que todas estas directrices son "firmes, meditadas y basadas en criterios técnicos" ante el "incremento exponencial" del número de contagios por coronavirus confirmados. "Según los modelos dinámicos para predecir la onda epidémica, si no se toman medidas de distanciamiento el número de casos podría ascender a una cifra inasumible", ha advertido Ruiz Escudero.

Otras recomendaciones contra el coronavirus

Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores y que las personas con enfermedades crónicas o con multipatologías limiten en la medida de lo posible salir de casa y su actividad social, son algunas de las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad ha acordado junto a las comunidades autónomas.

Así lo ha asegurado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) extraordinario celebrado este lunes por videoconferencia en la que ha reconocido que los datos indican un "cambio a peor" de la evolución del coronavirus en España, con 1204 casos positivos, el doble que ayer.

Estos colectivos son especialmente vulnerables, ha dicho Illa, de ahí estas recomendaciones.

El ministro ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía y ha aconsejado evitar los viajes si no son imprescindibles.