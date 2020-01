Madrid impulsa paradas de buses a demanda para mujeres y menores

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha este lunes el proyecto piloto de paradas bajo demanda para mujeres y menores en diversas líneas de autobuses nocturnos interurbanos, medida que tiene como objetivo aportar mayor seguridad a estos usuarios.

Según ha adelantado el diario '20 Minutos' y confirman a Europa Press fuentes del departamento que dirige el consejero Ángel Garrido, este sistema se va a lanzar en varias líneas que cubren los municipios de Leganés y Fuenlabrada, Las Rozas, Pinto, Valdemoro y Parla, entre la medianoche y las seis horas. Se ensayará así esta iniciativa "pionera" que abre la posibilidad a poder solicitar parada fuera de las establecidas en el itinerario para menores y mujeres, para facilitarles una ubicación "segura y cercana" a su domicilio.

Esta iniciativa piloto se mantendrá durante tres meses aproximadamente, lo que servirá para evaluar su aceptación y para "ir perfilando" su modo de funcionamiento. En concreto, cada 15 días, los operadores de las líneas de autobús deberán remitir al Consorcio un informe de cada línea que participa en el piloto que incluya, por ejemplo, los viajeros al día por expedición que hayan solicitado el servicio, diferenciando el tipo de usuarios.

PARADAS SOLICITADAS

A su vez, se recopilará información sobre puntos precisos de parada solicitados, las posibles incidencias en el servicio y opiniones de los usuarios, la opinión sobre ventajas o inconveniente para los conductores del servicio y conocer cómo afecta la prestación del servicio al desarrollo habitual del trabajo del conductor. El Consorcio valorará, de forma mensual, la evolución de este piloto tanto a partir de estos informes quincenales como de las observaciones que se planteen desde los ayuntamientos participantes.

"Solamente se requerirá que la persona lo solicite al conductor una parada antes de llegar a su destino; que se sitúe en la zona de la puerta delantera, porque descenderá por esta puerta, y que las paradas sean, lógicamente, en tramo urbano, para poder encontrar un sitio seguro para poder detener el vehículo (...) Es una medida pionera en la Comunidad de Madrid de la que estamos muy orgullosos", explicó el consejero de Transportes, Ángel Garrido, en una entrevista a Europa Press.ç

En concreto, el proyecto piloto se pone en marcha en las líneas: N401 con recorrido Madrid (Atocha) - Pinto - Valdemoro; N802 con trayecto Madrid (Atocha) - Leganés (Vereda de Los Estudiantes); N803 con ruta Madrid (Atocha) - Fuenlabrada (B del Naranjo); N804 con recorrido Madrid (Atocha) - Fuenlabrada; N806 con trazado Madrid (Atocha) - Parla y N903 con ruta Madrid (Moncloa) - Las Rozas - Monte Rozas.

REQUISITOS PARA SU FUNCIONAMIENTO

El modelo es similar al que ya se aplica en otras ciudades que ya tienen en marcha este sistema. Así, podrán solicitar la parada mujeres y menores de 18 años y el punto de parada solicitado estará incluido en el itinerario de la línea y sólo en ámbito urbano. Para ello, deberán comunicar personalmente al conductor con una parada de antelación el lugar donde desean bajarse y el viajero deberá situarse en la parte delantera del autobús y el descenso sólo se realizará por la puerta delantera.

El requisito fundamental para la bajada es que exista una acera con anchura mínima 1,5 metros, que la parada no genere situaciones de riesgo y que esté en tramo urbano. Si el acceso al autobús es por la rampa, el usuario que vaya en silla de ruedas (mujeres o menores de 18 años) le comunicará al conductor el punto donde desea bajarse. En este caso, el conductor le indicará si reúne las condiciones necesarias para poder bajar la rampa o le propondrá un punto de desembarque alternativo que sí reúna las condiciones. Ante la duda, "siempre prevalecerá" el criterio del conductor, enfatizan desde la Consejería.

Por otro lado, no se podrá realizar la parada en algunas circunstancias. Una de ellas es que no se podrá parar a menos de cinco metros de una esquina, cruce o bifurcación. Tampoco se puede "obstruir" los accesos de vehículos en inmuebles señalizados con vado "ni obstaculizar" la utilización normal del paso de salida o acceso de personas a un inmueble. Además, no puede realizarse parada en lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras y tampoco puede realizarse parada en glorietas, isletas, medianas, pasos a nivel, pasos para ciclistas, pasos de peatones ni rebajes de aceras.