Madrid confirma cuatro casos de la cepa británica y otros tres están en estudio

La Comunidad de Madrid ha confirmado cuatro casos de la nueva variante británica del virus y otros tres se encuentran en estudio, cuyos resultados podrán conocerse entre el martes y el miércoles, ha informado en rueda de prensa el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero. Ninguno de ellos tiene cuadro grave.

Los cuatro casos están relacionados con viajes procedentes de Reino Unido. El paciente 'cero' llegó en avión a Madrid procedente de Inglaterra. Se le practicó un test de antígenos (no PCR) y salió positivo. Horas después, su padre, su madre y su hermana -con síntomas compatibles con covid-19- acudieron a un hospital, donde se les realizó una PCR. Al haber tenido contacto con una persona que había viajado desde Inglaterra, los sanitarios secuenciaron el virus en el laboratorio y ahora han confirmado que se trata de la variante británica. El cuarto caso confirmado (el joven que llegó desde Inglaterra no tiene PCR y, por lo tanto, no es un caso confirmado), es otro chico que también viajó a Madrid desde Reino Unido en vuelo directo.

"Todos los casos han entrado por el aeropuerto de Madrid-Barajas", ha añadido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La Comunidad de Madrid (PP) siempre ha tenido diferencias con el Gobierno central precisamente por no vigilar sanitariamente el aeropuerto.

Zapatero ha hecho un llamamiento a la calma y ha recordado que la nueva variante no es más grave desde el punto de vista de la salud sino, simplemente, más contagiosa. "Mascarilla, distancia y ventilación", ha insistido. El consejero ha optado por no hablar de una nueva ola sino de una fase de meseta en Madrid, donde la incidencia acumulada es de 333 por 100.000 habitantes. En la segunda ola hubo picos de 813