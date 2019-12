Madrid Central multa a policías por errores en la lectura de matrículas

Nuevos errores en la lectura de matrículas de los vehículos que acceden al área restringida Madrid Central ha provocado que se multe a policías municipales que trabajan en las comisarías Centro Norte y Centro Sur pese a tener autorización.Así lo ha manifestado este miércoles en la comisión de Seguridad y Emergencias la delegada del ramo, Inmaculada Sanz, quien ha explicado que ya se está trabajando con el área de Medio Ambiente y Movilidad para evitar que esto se produzca.Mientras, un policía designado para tal final, se dedica a introducir las matrículas de los policías a mano para no ser multados, ha lamentado el edil de Vox Pedro Fernández, quien considera "extraño que no se haya solucionado esta cuestión para que la entrada de vehículos no suponga tener que asignar a una personas para introducir las matrículas".

PROBLEMAS DE MADRID CENTRAL

Tal y como ha avanzado 'Madridiario', además de plazas de aparcamiento en el parking de plaza del Carmen, la UID Centro Norte tiene también plazas disponibles en otros dos que sí cuentan con lector automatizado de matrículas, el de Plaza Santa María Soledad Torres Acosta y el de la calle Sacramento.Sanz ha lamentado que el "proyecto heredado" de Madrid Central tiene "múltiples problemas" a los que se tiene que enfrentar este nuevo equipo de Gobierno. "Se producen errores en las lecturas de matrículas, y de momento se tienen que solucionar de manera manual para que no se produzcan", ha señalado.