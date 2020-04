Madrid admite que sus geriátricos no estaban "preparados" para la pandemia

El consejero madrileño de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, ha admitido este martes que las residencias de mayores y personas con discapacidad de la región no estaban "suficientemente preparadas" para afrontar "una crisis sanitaria de las dimensiones de la actual", en particular porque "no cuentan con el material adecuado para hacerlo", informa Efe.

En una comparecencia telemática ante la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid, Reyero ha reconocido que "sin ninguna duda" habría "tomado alguna medida antes" para paliar la propagación del coronavirus en las residencias, pero ha afirmado que si lo hubiera hecho "con toda probabilidad habría encontrado una enorme resistencia".

"Todos hemos cometido errores", ha reconocido Reyero, quien ha hecho "un llamamiento a la unidad", alegando que "la situación nos ha desbordado a todos" y que "todo el mundo ha hecho lo que creía que debía hacer".

Entre el 8 de marzo y el 17 de abril se registraron en las residencias de Madrid 6.444 muertes, de las que 5.272 son "atribuibles" a la covid-19. 837 usuarios de residencias madrileñas fallecieron con contagio confirmado de coronavirus y 4.435 con sintomatología compatible con la enfermedad.

Servicios sociales pero no sanitarios

Reyero ha indicado que las residencias "son centros de servicios sociales" y no "sanitarios", por lo que "la atención sanitaria que en ellos se presta va orientada a cubrir las necesidades del día a día de los mayores".

Es por ello que, como ha insistido en dejar claro, fue él quien pidió la creación de un "mando único" liderado por la Consejería de Sanidad, como se estableció el 26 de marzo.

El consejero ha lamentado "la dificultad de aislar a los mayores a cal y canto en sus residencias", la "escasez de equipos de protección individual" y "la falta de test de detección" del coronavirus, que el personal de los centros no ha tenido "en un número aceptable" hasta "hace muy poco".

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad, que de momento no incluyen los fallecidos en residencias o en su domicilio, la Comunidad de Madrid ha registrado 109 óbitos más en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 7.460 muertos.

En el conjunto del país, la cifra de fallecidos diarios con coronavirus ha repuntado tras cuatro días consecutivos de descenso hasta los 430, con lo que ya ascienden a 21.282.