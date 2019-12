Machismo callejero: los comentarios sexistas más típicos

El machismo está a la vuelta de cada esquina. De forma literal. Durante siglos, las calles se han convertido en un campo de acción invadiendo la intimidad y el territorio de las mujeres con frases envueltas en forma de los conocidos piropos, pero que de trasfondo solo tenían tintes machistas.

Con millones de mujeres alzando la voz en los últimos años, ha quedado de manifiesto que lo que pretendían ser palabras bonitas y de decoro no era más que una invasión del espacio de las mujeres que ven limitada su libertad en las calles a través de actos que les condicionan e incluso provocan miedo.

Guapa, preciosa, bonita... Son algunos de los términos utilizados más comunes, pero son solo tres de la infinidad de palabras que las mujeres escuchan por parte de desconocidos. Esto genera respeto e incluso mucho miedo por lo que pueda sufrir después. En un vídeo viral, un ayuntamiento pretendía alertar sobre esto que parece tan simple dando la vuelta a sujeto y objeto, en este caso eran ellos los que se veían acosados.

Se trata de acoso, de una forma de violencia que establece una relación unidireccional en la que la mujer no solo no acepta ni llega a un consenso o trato, sino que se ve acorralada y con pocas opciones de actuación. Esto se multiplica especialmente por la noche, momento en el que cualquier palabra o frase puede lugar a que se acelere el pulso y se tema lo peor. Este es uno de los relatos más contundente al respecto.

BASTA DEL ACOSO CALLEJERO!

No está mal responderles cuando nos chiflan,gritan,etc. Sin embargo: Responde siempre que el entorno sea seguro y el agresor no amenace tu integridad física.

No uses agresividad ni groserías, pueden hacer que el acosador adquiera un comportamiento más+ pic.twitter.com/wkW2yaFscF