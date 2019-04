Las llamas devoran Notre Dame

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Curiosamente ha sido en las obras de restauración (que deberían durar varios años por un valor de 150 millones), que se ha generado el incendio en el "bosque" donde más de 1.000 encinas servían de vigas de sustento a la cubierto. Imaginen esas vigas, secas y ancianas, que con poca cosa se enflaman. Por eso esta parte NO se visitaba. NO hay duda alguna que se reunirá el dinero que haga falta para su reconstrucción, pero NO será igual. Hay algo importante que se ha acabado. Otra empezará, y si se tardó 2 siglos en construírla, igual hará falta varias decenas de años, para que Notre Dame de Paris "renazca" de sus cenizas y resplandezca de nuevo en esa maravillosa isla de la Cité.