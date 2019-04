En libertad el hombre detenido por ayudar a quitarse la vida a su esposa

Desde la distancia, y NO solo espacial sino si esta o aquella persona me es familiar, amiga o próxima, se puede opinar y transmitir lo que plazca o convenga. En cuanto al dolor y al sufrimiento, la Medicina y Ciencia flaquean o no consiguen paliar completamente a alguien, en fase terminal y sin posibilidad de curación o de mejora, que SUFRE una TORTURA. En una Democracia se debe admitir la petición de alguien en esa fase horrible de terminar cuanto antes tales medidas de hacer perdurar lo INACEPTABLE que provocan una INDIGNIDAD de la persona. En un Estado ACONFESIONAL por motivos de creencia religiosa o privada NO debería impedir una Ley que NO condene a NADIE que desea parar lo inaceptable.