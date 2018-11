Las lesiones causadas en un siniestro de tráfico vuelven a ser delito

Las infracciones de tráfico que causen lesiones necesitadas de tratamiento médico o quirúrjico volverán a ser delito y este estará penado con entre tres y doce meses de multa. Así lo ha aprobado la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados después de que la semana pasada las víctimas de accidentes de tráfico exigieran introducir este cambio en la reforma del Código Penal que ya estaba pactada. Una enmienda transaccional acordada por el PP, el PSOE y Ciudadanos permitió ayer martes el cambio de última hora. Unidos Podemos, Compromís y ERC se han abstenido.

La reforma penal es fruto de la campaña #PorUnaLeyJusta, liderada por Anna González, la viuda un ciclista atropellado por un camión que ha aglutinado al mundo del ciclismo y a las asociaciones de víctimas DIA y Stop Accidentes. Una parte de sus reivindicaciones se veía satisfecha con los acuerdos alcanzados por los partidos, pero consideraban que la reforma quedaba «devaluada» si no se incluían estas lesiones graves pero no invalidantes, que se dan en el 90% de los accidentes. Estas habían quedadon fuera del Código Penal a raíz de la reforma del PP del 2015 que suprimió las faltas. Desde entonces las víctimas tienen que recurrir a la jurisdicción civil donde carecen de la protección de la fiscalía y no pueden pedir un informe forense, quedando desprotegidas ante las todopoderosas aseguradoras.

Tras las quejas de las asociaciones los socialistas instaron a la suspensión de la votación que debía haberse celebrado el martes de la semana pasada. El texto penaliza como delito la fuga del lugar del accidente con una pena de entre 1 y 4 años de cárcel. La proposición también establece que la muerte de varios ciclistas o peatones pase a estar penado con hasta nueve años de prisión en lugar de cuatro. Varios accidentes de ese tipo se han producido recientemente.