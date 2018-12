Laura Luelmo: últimas noticias en directo

Laura Luelmo, la joven que desapareció el pasado miercoles en El Campillo (Huelva), fue localizada muerta este lunes en los alrededores de la localidad. Bernardo Montoya, vecino de la joven, ya ha confesado el asesinato.

En este hilo de información de última hora recogemos las reacciones a esa muerte y las últimas noticias de la investigación:

12:05

Siguen las muestras de rechazo y el recuerdo para la joven asesinada.

La Corporación Municipal ha guardado un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento en señal de condolencia por el crimen de Laura Luelmo pic.twitter.com/FP65wW9Arm — Ayuntamiento Málaga (@malaga) 19 de diciembre de 2018

11:44

Una vez que la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Huelva datara la muerte de Laura por un fuerte golpe en la frente, los expertos de la Guardia Civil se centran ahora en completar el análisis de las pruebas recurriendo al laboratorio móvil del Servicio de Criminalística desplazado pordesde Madrid a Huelva.

11:41

El equipo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil está analizando los restos biológicos y las pruebas halladas. También se analiza el coche negro marca Alfa Romeo que Bernardo Montoya conducía cuando fue detenido este martes. El arresto se produjo cuando sospechó del seguimiento de la Guardia Civil, parando el coche en un punto entre El Campillo y el pueblo vecino de Cortegana para tratar de huir corriendo campo a través. El detenido fue llevado al puesto de Valverde del Camino, pero anoche se decidió trasladarlo a la comandancia de Huelva.

11:37

Más declaraciones de la familia del asesino Bernardo Montoya. Esta vez a Tele 5, y de nuevo, del padre. Manuel Montoya ha reiterado este miércoles su perdón a la familia de la joven y ha remarcado que "ellos no tienen culpa" de los hechos cometidos por Bernardo, por lo que ha pedido a los vecinos de Cortegana (Huelva), donde reside el resto de la familia Montoya, que "nos perdone, que no tenemos culpa". El hombre ha incidido en que si su hijo ha confesado el crimen que "cumpla" y que la justicia "le eche los años que le pertenezcan".

11:09

Las muestras de dolor por el terrible crimen son numerosas. Este miércoles el Ayuntamiento de Zamora ha decretado tres días de luto oficial en la ciudad. El alcalde, Francisco Guarido, ha firmado el decreto por el que la corporación municipal se suma a los sentimientos de duelo de los zamoranos y solidaridad con la familia. Durante tres días, las banderas de los edificios institucionales ondearán a media asta. Igualmente, al inicio del pleno del próximo viernes se guardarán dos minutos de silencio en recuerdo y memoria de Laura Luelmo y todas las mujeres víctimas de violencia de género.

11:01

Y prosigue el asesino: "La metí en el maletero del coche y la envolví en una manta con el propósito de agredirla sexualmente después. [...] Al llegar, la desnudé de cintura para abajo y traté de violarla, pero a pesar de que ella estaba inconsciente no lo conseguí. Lo intenté pero nada. Juro que al final no la agredí sexualmente.Luego me asusté. La saqué del coche y la trasladé como pude hasta la zona de las jaras. Y me fui corriendo, pero juro que cuando yo la dejé allí, ella todavía estaba viva."

11:00

El programa 'Espejo público' y el diario 'El Mundo' han adelantado la confesión de Bernardo Montoya. Estas son algunas partes de la declaración:

"La chica salió de su casa y se me acercó a preguntarme algo. Yo estaba sentado en una silla en la puerta de la mía, que están frente a frente. Ella me dijo: 'Hola vecino, oye sabrías de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva [...] La engañé porque la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada. [...] Entonces sin decir palabra, la agarré y golpeé con violencia su cabeza contra el maletero de mi coche. Quedó inconsciente en el suelo. Tenía una cuerda en el vehículo y aproveché un trozo para atarle las manos a la espalda.

10:46

Manuel Montoya, el padre del asesino confeso, envió este martes un mensaje a la familia de la joven: "Les doy mi pésame. Si mi hijo lo ha hecho, que lo pague, porque eso no se puede hacer". Tras indicar que su hijo Bernardo "nunca" le habló de la joven, ha reiterado su petición de perdón a la familia de Laura Luelmo si se confirma que su hijo la ha matado, como así ha sido finalmente. Isabel Montoya, hermana del criminal, se ha sumado a las palabras de su padre: "Si lo ha hecho, que lo pague", ha apuntado. Asimismo, dijo, visiblemente emocionada, que "la familia no tiene la culpa de sus actos". Son decalraciones al programa Andalucía Directo, de Canal Sur, desde su casa en Cortegana (Huelva).

10:24

Más reacciones políticas. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha considerado que "tiene que haber una reacción" tras el crimen de Laura Luelmo y aplicar la ley "inexorablemente". Asimismo, ha asegurado que no es partidario de "las reformas del Código Penal en caliente" y ha incidido en que ya "hay previsiones ahora suficientemente firmes como para poder articular una reacción acorde con la gravedad de los hechos cometidos".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, ha lamentado que "estamos presumiblemente ante un delito violento, gravísimo", ante el que "tiene que tener una reacción por parte de las instituciones".

10:15

Tras pasar por el puesto de la Guardia Civil en Cortegana, Bernardo Montoya se encuentra en dependencias de la Comandancia de Huelva. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) están al frente de un interrogatorio, con un plazo legal que fija 72 horas de máximo antes de pasar a disposición de la juez de instrucción número 1 de Valverde del Camino, que ha decretado el secreto de sumario tras asumir la investigación.

09:41

El detenido por el crimen de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, ha confesado a las 2 de la madrugada.

El detenido, en una imagen en las redes.

09:28

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Ministros aprobará medidas próximamente "para reforzar la seguridad de las mujeres" tras la el asesinato de la profesora Laura Luelmo en El Campillo (Huelva). Tras la petición de Casado, Sánchez le ha recalcado que la prisión permanente revisable está "en vigor" y sin embargo "no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato". Además, ha indicado que la posición del Gobierno socialista será no derogar esta medida hasta no conocer la posición del Tribunal Constitucional.

09:27

El líder del PP, Pablo Casado, ha aprovechado este miércoles el asesinato de Laura Luelmo para pedir a los grupos parlamentarios que no deroguen -como es intención del Gobierno español- la prisión permanente revisable. Casado ha abierto su intervención en la sesión de control al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, para enviar el pésame a la familia y "hacer un llamamiento a todos los grupos para que no deroga la prisión permanente revisable" porque "es la mejor forma para evitar la reincidencia ".

09:26

Indignación en las redes por cómo estaba el martes el pleno del Congreso durante el minuto de silencio por el crimen de Laura Luelmo. Semivacío. Son numerosos los mensajes de repulsa. Como este: