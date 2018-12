'La Manada': la confirmación de la sentencia vuelve a desatar la indignación

De nuevo, indignación por el caso de 'la Manada'. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra a los cinco acusados de la violación grupal a una joven madrileña el 7 de julio de 2016 en Pamplona. Aunque esta vez la resolución no ha sido unánime, ya que dos magistrados han presentado un voto particular al entender que sí existió violación. Las reacciones no se han hecho esperar.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que es una "vergüenza que si una mujer no patalea, no se considere violación". En una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE, Iglesias ha insistido en que "el machismo salga de los tribunales porque, por desgracia, se ha instalado" y en la necesidad de dar formación de género a los jueces y fiscales. El líder de la formación morada ha recordado que en su apoyo a la moción de censura del PSOE puso como condición la aprobación de una ley de libertad sexual para evitar sentencias como la de 'la Manada' y ha subrayado que no entendería que las fuerzas políticas que respaldaron a Padro Sánchez no apoyen esta ley para "blindar que solo sí es sí".

"Se les está diciendo a las mujeres que si no patalean, si no gritan, si no se juegan la vida, no están siendo violadas. Vamos a presentar una ley que blinde que #SoloSíEsSí. Es necesario que el machismo salga de los tribunales de justicia" @Pablo_Iglesias_ sobre La Manada. pic.twitter.com/IlH4iqWC2e — PODEMOS (@ahorapodemos) 5 de diciembre de 2018

El dirigente de Podemos Íñigo Errejón también se ha pronunciado a través de Twitter: "Se confirma la vergüenza. Condenan a los de la manada por abuso sexual pero no por agresión sexual. Y luego habrá campañas institucionales llamando a las víctimas a denunciar. A las cosas por su nombre", ha escrito en su cuenta.

Desde colectivos feministas se llama a la movilización:

Acaba de salir la sentencia definitiva a los violadores de La Manada y siguen condenándoles por abuso y no por violación.



¡QUÉ VERGÜENZA! ¡Todas y todos a las calles contra la #JusticiaPatriarcal! La Manada es el sistema. #YoSiTeCreo



Publicamos la manifestaciones confirmadas 👇🏽 pic.twitter.com/IaSDkXoS0L — Libres y Combativas ♀ (@LibrsyCombativs) 5 de diciembre de 2018

Son numerosas las muestras de protesta:

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma que si no te matan o te revientan a puñetazos las violaciones se quedarán en un simple abuso sexual.Y reza para que algún juez con problemas singulares no te diga que bien que has disfrutado. La Manada Protestona (@protestona1) 5 de diciembre de 2018

El TSJN reafirma la sentencia contra la #Manada. Es gravísimo.

No solo porque nuestro silencio no puede significar consentimiento, sino porque habla del machismo del Poder Judicial

Compañeras, salgamos a la calle hoy, pero unámonos en construir cuanto antes la España del mañana. — Ángela Rodríguez (@Pam_Angela_) 5 de diciembre de 2018

Hoy la justicia vuelve a ser injusta. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica una sentencia machista que responsabiliza a la mujer y no a los agresores de La Manada.

Siguen sin entender que sólo sí es sí. Es hora de cambiar la ley. — Ione Belarra (@ionebelarra) 5 de diciembre de 2018