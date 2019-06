El jurado atribuye la muerte de un bebé solo a la pareja de la madre

Un jurado popular ha dictado un veredicto de culpabilidad contra el hombre acusado de matar en Sevilla al bebé de su pareja sentimental, de 18 meses, mientras que a la mujer la considera no culpable de saber lo que estaba haciendo el autor material de los hechos. Los miembros del jurado también señalan como probado que la pareja maltrató «eventualmente» a los dos hijos de la mujer durante los meses que duró su convivencia con «constantes» castigos físicos. Tras oír el veredicto, la Fiscalía, que ya había retirado la acusación de asesinato contra la madre, I.M.R.M, ratificó su petición de una condena de 28 años y 7 meses de cárcel para el acusado, E.T.R., por un delito de asesinato y dos de maltrato, y otra de 3 años y 7 meses para ella por ese último delito. Según los nueve componentes del jurado, el hombre, hacia las siete de la tarde del 23 de abril de 2016, acostó al bebé y «como no paraba de llorar, lo agarró fuertemente por los brazos, lo zarandeó brutalmente y lo golpeó tres veces contra una superficie plana». Con esa conducta, el acusado «sabía que era muy probable que acabara con la vida» de la víctima, pero «pese a ello aceptó que la muerte ocurriese», por lo que el jurado acepta que existe dolo eventual pero no directo al no considerar probado que actuase «con el propósito» de matar al bebé.