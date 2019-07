Un juez de Reus deja en prisión preventiva a tres jóvenes por una presunta violación grupal en Cambrils

Tres jóvenes de entre 20 y 26 años seguirán en prisión preventiva en la cárcel de Mas d'Enric, en la localidad del Catllar (Tarragona) como presuntos autores de una violación grupal a una joven, según consta en el auto dictado este lunes por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan, según informa el Diari de Tarragona.

Los hechos ocurrieron, siempre según el citado diario, la mañana del día de San Juan -24 de junio- cuando la joven, disyóquey en una discoteca de Cambrils, acabó de pinchar música en una discoteca y se fue con un grupo de personas a casa de uno de los presuntos agresores.

Allí, siempre según el citado diario, la víctima se fue a uno de los dormitorios con uno de los jóvenes, que era el dueño del piso y, estando allí, entró otro de los acusados. Este segundo joven bajó las persianas y cerró la puerta, y ambos chicos comenzaron a besar y acosar a la joven, que se sumió en un estado de shock, al no esperarse este comportamiento. Sin embargo, no dejó de decir en todo momento, mientras le quitaban la ropa y la agredían sexualmente, que no quería continuar con aquello.

Al poco entró el tercer acusado y, ante las peticiones reiteradas de la víctima, asegurando que la estaban haciendo daño, los dos primeros jóvenes se fueron, pero el tercero se quedó.

Una amiga de la víctima acabó entrando en el dormitorio y salvando a la chica que, cuando pudo salir de ahí, le contó llorando a su amiga lo que le había sucedido.

Luego fueron a denunciar ante los Mossos d'Esquadra y los tres acusados, tras declarar el día 27 en el juzgado de guardia, fueron enviados a la cárcel de Mas d'Enric, siendo ratificada su prisión provisional y sin fianza este lunes.