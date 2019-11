Juan Carlos Quer contra 'El Chicle': "Hoy se sienta en el el banquillo el mal"

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha llegado este martes a los juzgados de Santiago de Compostela para asistir al juicio por el asesinato de su hija. "Hoy se sienta en el el banquillo el mal", ha proclamado.

Quer ha subrayado "el extraordinario trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado, de la Guardia Civil. Los voy a llevar siempre en mi corazón, siempre. Hoy el cuerpo de Diana está en un sitio digno y no en un pozo. Por eso sería el deseo de mi hija Diana que las condecoraciones y distinciones que fueron comprometidas a quienes dejaron a sus familias en plenas fiestas navideñas fueran concedidas", ha reclamado al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska.

También ha señalado que es un día "muy triste" y que "ninguna condena" va a devolverle a su hija. El padre ha añadido que luchará por "el legado" de su hija, que es, según ha dicho, "mantener la prisión permanente revisable, una ley que salvará vidas frente a violadores y asesinos". Quer ha pedido la clase política "que entiendan que siete de cada diez ciudadanos, de cualquier ideología, apoya esta ley" y ha aludido al líder de Unidad Podemos, Pablo Iglesias: "A aquel político que tachó mi proceder de venganza, decirle que sigo a la espera de sus disculpas. Ahora que es padre, probablemente entienda que a veces cuando no se sabe qué decir, es mejor callar".

Por último, ha pedido "respeto" a los medios y que recuerden que "no estamos ante una pagina de sucesos: es la vida de Diana, una niña como cualquier otra que dijo no y perdió la vida diciendo no del modo más cruel".





La primera sesión, tras las cuestiones previas, ha comenzado con la declaración de 'El Chicle', a la que seguirá la de los padres de la víctima. A continuación, a partir del miércoles, irán pasando por los juzgados compostelanos más de 50 testigos y 40 peritos para arrojar luz sobre los hechos.

El punto clave de este proceso será dilucidar si Diana Quer fue víctima de una agresión sexual, lo que permitiría condenar a Enrique Abuín a la pena máxima.

La madre rechaza estar con él

Diana López Pinel, la madre, se ha marchado repentinamente de los juzgados pocos minutos después de su llegada, visiblemente enfadada, por negarse a permanecer en el inmueble junto al padre, con quien mantiene un enfrentamiento personal, según informa Europa Press.

"No han sido capaces de darme ningún tipo de información sobre el tema", ha reiterado López Pinel, tras lo que ha gritado "que lo sepa todo el mundo".