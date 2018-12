Un joven marroquí trepa por un edificio para salvar a una mujer maltratada en Zaragoza

Un joven marroquí de 29 años trepó durante la tarde del jueves por la fachada de un edificio situado en la calle de Cinca de Zaragoza para ayudar a una mujer que pedía auxilio desde la ventana de su piso mientras era agredida por su pareja, en un presunto caso de violencia doméstica.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 17.30 horas, momento en el que unas personas que transitaban por la calle observaron a la mujer pedir auxilio desde el primer piso del inmueble y al agresor tratando de estrangularla con la cuerda de la persiana, informó el Heraldo de Aragón. Previamente habían presenciado un forcejeo ante la vivienda de la pareja, de origen africano.

Mohamed Karzazi, el joven héroe residente en la zona, explicó que al ver a la mujer se encaramó con rapidez a la fachada y se sirvió de un saliente y de los cables de la luz para llegar a la ventana, entrar en la vivienda y derribar al agresor. Algunos testigos relataron que ascendió "como Spiderman".

Mientras escalaba a la vivienda, el joven, alertado previamente por los gritos de la mujer y de los testigos, arrojó sobre la acera las llaves de su casa y su chaqueta, en la que portaba una cartera con su documentación.

Posteriormente, tras la alerta dada al 091 por uno de los testigos, llegó una patrulla policial, que detuvo al sospechoso por un presunto delito de malos tratos y condujo a la mujer y a uno de sus dos hijos a un hospital.

En su testimonio al rotativo, el joven relató que permaneció en la vivienda hasta la llegada de la policía para proteger a la víctima. Agregó que al serle reclamada por los agentes la documentación identificativa, les indicó que se encontraba en la chaqueta que había arrojado a la calle, y añadió que al recogerla comprobó que la cartera había sido robada de la prenda.

ANIMA A SALVAR VIDAS

Ayer, en declaraciones a EFE TV en la zona en la que tuvo lugar el suceso, el joven ha animado a "salvar vidas" si se está en disposición de hacerlo.

"Sin pensarlo", trepó por la fachada y entró en el domicilio de la mujer mientras el supuesto maltratador trataba de estrangularla con la cuerda de la persiana.

Karzazi, que lleva residiendo en España siete años y trabaja en un bar de su barrio, no considera su acción como algo excepcional, y se muestra convencido de que otras personas "pueden hacerlo también, aunque les falta a veces un poco de coraje".

Abrumado por el interés de los medios de comunicación, el joven marroquí expresó su confianza en que otras personas anónimas ayuden a salvar vidas.

"Cualquier persona que pueda salvar una vida, si puede hacerlo, que lo haga", subrayó el joven, cuya capacidad para hacer justicia volvió a poner en evidencia ayer viernes al recuperar el trípode sustraído a un cámara de televisión mientras tomaba planos en la zona.

"Me he dado una vuelta por las calles en mi coche, he avisado a la policía, y he podido recuperarlo", añadió.