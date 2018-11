El joven que atropelló con patinete a una anciana niega que estuviera manipulando el móvil

El conductor del patinete eléctrico que el pasado mes de agosto atropelló a una mujer de 92 años en Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha negado que estuviera manipulando el móvil en el momento del accidente, que se saldó con la muerte de la anciana. "Mi amigo me enseñó el Google Maps, pero yo en ningún momento cogí el móvil, solo bajé la cabeza y mis manos siempre estuvieron en el volante", ha afirmado en declaraciones a Antena 3.

El chico, que no es menor sino que tiene 19 años, iba acompañado de otro joven, este sí menor de edad, según el relato realizado a la periodista. En la entrevista, el joven oculta su identidad para evitar ser señalado por la calle.

El accidente tuvo lugar cuando ambos circulaban por la parte central de la rambla del Carme. Se despistaron y consultaron la ruta en el teléfono móvil. "Levanté la cabeza, alcancé a frenar y no le di de lleno, la esquivé, no le di de lleno y la intenté coger, pero no la pude coger", recuerda el joven sobre el momento en el que impactó con la mujer.

Según su versión, la anciana se le apareció "de la nada". "No la vi en ningún momento", insiste, antes de asegurar que no la atropelló "queriendo".

Tras el accidente, el chico asegura que socorrió a la mujer y le puso una mochila bajo la cabeza para que se estuviera más cómoda. "Empecé a hablarle, ella me decía 'sí, 'no', 'estoy bien, hijo, estoy bien'", añade.

Por otra parte, el conductor del patinete, que está siendo investigado por el juez por un presunto delito de homicidio imprudente, rechaza que fuese a más de 30 kilómetros. Según él, circulaba tan solo a 7 kilómetros por hora porque era "consciente", sostiene, de que iba por una rambla, por la que habían también peatones.