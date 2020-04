Un joven alicantino recibe una brutal agresión homófoba

Me cago en tu puta madre. En mi barrio te cogemos y te metemos un clavo por el culo», «si voy ahora a tu portal te parto la boca, maricón» o «maricón de mierda, me cago en tus muertos» son algunas de las agresiones verbales que varios usuarios de esta red social le dirigieron a este alicantino de 23 años únicamente por su condición sexual, según informa el diario Informaciones. La repercusión en las redes ha sido grande y ya han sido muchos los que han condenado los insultos. Óscar Moncho asegura estar acostumbrado a recibirlos y aunque ha decidido no tomar acciones legales y prefiere no desvelar la identidad de los agresores, si que ha querido aprovechar el incidente para publicar un vídeo en su perfil de Instagram para dar a conocer esta realidad que desgraciadamente aún existe en la sociedad y para pedir difusión para que entre todos seamos capaces de acabar con la homofobia de una vez por todas.

Por otra parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López, calificó estos hechos como «absolutamente intolerables y despreciables» y defendió que «la Administración no puede permanecer al margen de unas agresiones tan graves». Por ello, solicitó a la Fiscalía que actúe de oficio por un posible delito de odio y de amenazas y al Ayuntamiento de Alicante que se persone en la causa como acusación particular.

Unidas Podemos ya solicitó esta semana al Ayuntamiento un mayor esfuerzo para atender las situaciones violentas que se estaban agravando durante el estado de alarma y combatir la discriminación hacia el colectivo Lgtbi. Para López, la Lgtbifobia y especialmente la homofobia «son problemas que, lamentablemente, todavía están mucho más presentes en la sociedad de lo que se cree, ya que las personas Lgtbi tienen que convivir diariamente con agresiones de este tipo», y ha incidido en que «si desde Unidas Podemos defendemos la necesidad de una concejalía Lgtbi en Alicante es precisamente para combatir situaciones violentas como la que ha tenido que soportar este joven».

El portavoz recordó que, desde la coalición de izquierdas, «hace tiempo que reclamamos al Ayuntamiento la creación de una Oficina contra el Odio que actúe para frenar este tipo de casos y ofrezca protección a las víctimas de agresiones discriminatorias». López añadió que «los derechos y libertades de las personas no son opinables, ni están sujetos a ideologías» por lo que espera que tanto Fiscalía como el Ayuntamiento acepten su petición y se posicionen del lado de los derechos Lgtbi.