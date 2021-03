Irene Montero: "España no puede seguir construyéndose con la mujer en una esquina"

Ante la imposibilidad de asistir a las manifestaciones prohibidas por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo central ha organizado un acto institucional para conmemorar el 8-M, Día de la Mujer, en el que han participado Pedro Sánchez, Irene Montero y algunas mujeres que han leído textos feministas, que se ha retransmitido por streaming para minimizar la afluencia y, por tanto, el contacto social. Ha sido un acto muy distinto de los protagonizados por las ministras del Gobierno en las marchas masivas de los últimos, pero con mensajes bastante similares, en apoyo de la causa feminista.

En el mismo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que "España no puede seguir construyéndose con la mujer en una esquina", donde "unas pocas rompen los techos de cristal mientras las humildes siguen pegadas al suelo pegajoso". "España no puede salir de la emergencia a costa de las mujeres... La agenda que necesita el país es la agenda feminista", ha proclamado, apostando por un Estado que asuma la corresponsabilidad, garantice el derecho a la conciliación, proteja las pensiones, revierta los recortes en dependencia y acabe con la brecha salarial. "Este es un 8-M diferente, pero no hay nada que pueda impedirnos saber la poderosa fuerza de las mujeres", ha asegurado.

Tras ella, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que la "brecha de género" se ha profundizado este último año debido a la pandemia. "Las crisis recaen más sobre las mujeres, las brechas se hacen más grandes, se profundizan las desigualdades", ha asegurado. Frente a ello, la tarea del Gobierno ha sido, según ha subrayado, la de "acelerar la agenda feminista", con la aprobación de varias medidas, entre las que ha enumerado la igualación de los permisos de maternidad y paternidad, los 200 millones para el plan corresponsables o el decreto de igualdad retributiva. "En este Gobierno la igualdad son las palabras y los hechos, trabajamos por los hechos", ha remachado. Asimismo, "ante la amenaza de la ultraderecha" que "propugna la vuelta atrás", ha lanzado un "mensaje decisivo": "proteger lo conquistado y avanzar".

La división

Ni en los mensajes ni en el acto, en el que ha participado una mujer trans, Daniela Santiago, actriz que interpreta a 'La Veneno' en la serie, se han percibido abiertamente las diferencias entre el PSOE y Podemos en torno a la 'ley trans', que también divide al feminismo porque una parte del mismo, al igual que los socialistas, se oponen a que las personas trans puedan cambiarse de nombre y sexo en el Registro Civil y el DNI con la mera declaración expresa, como permite el borrador legal impulsado por Montero. Aún así, Sánchez ha dejado claro que la igualdad está presente en todos los ámbitos gubernamentales y "no sólo se define por las leyes de igualdad".