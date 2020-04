Interior advierte contra el relajamiento en el estado de alarma

Los portavoces de Guardia Civil y Policía Nacional han insistido este lunes en sus advertencias contra las violaciones de las restricciones a la movilidad, en el inicio de una nueva jornada laboral tras el periodo de hibernación por el Covid-19.

"No podemos bajar la guardia. Repito: no podemos bajar la guardia", ha enfatizado el general de Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en la comparecencia en rueda de prensa que cada día realizan en Moncloa los portavoces del Comité Técnico de seguimiento de la epidemia.

El número tres del instituto armado ha considerado que "mantener los logros obtenidos durante estas cuatro semanas es fundamental para volver lo antes posible a la normalidad. Es esencial que sigamos cumpliendo de manera estricta las recomendaciones que nos hacen las autoridades".

De ahí que la Guardia Civil haya incrementado las identificaciones de personas en la calle, que ya se realizan a un ritmo de una por segundo en todo el país, ha contado.

VIGILANCIA CON DRONES

En la jornada del domingo, los guardias civiles desplegados para el control del confinamiento tramitaron 5.500 denuncias y detuvieron a 28 personas. No obstante, para Santiago "la gran mayoría de los ciudadanos está cumpliendo de manera ejemplar". Y como muestra de ello ha señalado que el 48 por ciento de los identificados por las fuerzas bajo su mando tenían motivo para estar en la vía pública.

De los que no tenían esos motivos ha destacado dos casos interceptados con ayuda de drones: cuatro personas sorprendidas reuniéndose habitualmente en la localidad navarra de Adiós y otras cuatro que okupaban viviendas por ausencia de sus propietarios en Huesca.

La comisaria principal del Cuerpo Nacional de Policía María Pilar Allúe también ha advertido: "Sigan teniendo claro que el estado de alarma continúa en vigor, y el retorno al trabajo no supone ninguna relajación", antes de anunciar que este domingo no lo tenían tan claro 89 personas que fueron detenidas por la Policía y otras 4.745 que fueron denunciadas.

De las labores de control de la Policía, Allúe ha destacado una realizada el pasado sábado en Málaga, tras diversas llamadas al 091, para interrumpir una "reunión llamativa de personas" que resultó ser una pelea clandestina de gallos. La Policía encontró 32 espectadores y varios animales apiñados en un local de no más de 50 metros cuadrados.

En materia de vigilancia y monitorización de sistemas de información, lo que Allúe ha explicado como "patrullas por el ciberespacio", la Policía ha detectado una cadena de "mensajes engañosos" de móvil, que indican que el Gobierno está contratando médicos extranjeros, aún sin titulación completa, a cambio de carles residencia en el país. Los remitentes del mensaje solicitan dinero al inacuto para pagar tasas de inmigración. "Es rotundamente falso", ha dicho Allúe sobre este nuevo intento de estafa cuyos mensajes se distribuyen sobre todo en países de habla hispana.

DESINFECCIÓN

El teniente general del Aire y jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Miguel Ángel Villarroya, ha cifrado hoy el despliegue de la operación Balmis en 7.649 militares en 262 localidades, para sus habituales misiones de ayuda a la movilidad, desinfección de espacios públicos, potenciación de la capacidad hospitalaria y colaboración con las Fuerzas de Seguridad.

Este lunes, los soldados realizan, entre otras, labores de desinfección de las estaciones del del AVE en Málaga y Sevilla, y de los aeropuertos de Málaga, Sevilla y Almería, además de los puestos Ciudadela y Mahó, en Menorca, y las cárceles de Castellón, Monterroso y Pereiro de Aguilar (Ourense).

En su cotidiana labor de limpieza de residencias de ancianos, los militares irán hoy a 106 de estos edificios.

El JEMAD ha querido destacar la labor del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la Unidad Militar de Emergencias, con 150 efectivos, capaces de intervenir en ambientes contaminados, entre ellos lugares con gran carga vírica.

El 95 por ciento de su plantilla participa desde el primer día en la operación Balmis, con 7 equipos por toda España. Esos 150 soldados han limpiado ya 20 hospitales, 176 residencias y 46 infraestructuras críticas, entre otros espacios públicos, y han trasladado a más de 1.200 fallecidos. Han desplegado además un laboratorio de análisis de Covid 19 en colaboración con la Univerisdad de Alcalá de Henares.

Villarroya también ha lanzado un mensaje contra la relajación de las normas del confinamiento: "La victoria está cerca, pero no podemos bajar la guardia, no podemos perder ahora lo que hemos ganado hasta este momento. No desperdiciemos el sacrificio de mucha gente", ha dicho.