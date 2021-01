Insólito ataque de un tiburón a un hombre en Australia

La ciudad australiana de Perth, que es famosa entre otras cosas por tener tiburones en sus playas, ha sido noticia este miércoles por el ataque de un tiburón a un hombre que nadaba en el río Swan de la ciudad. El animal le ha mordido en la parte superior de la pierna en el que es el primer ataque de tiburón en el río desde 1969.

El hombre, que ha sido rescatado por unos kayakistas, se cree que ha sido atacado por un tiburón toro de 2 a 3 metros mientras nadaba este miércoles por la mañana frente a la reserva natural de Blackwall Reach en Perth (oeste de Australia), según han explicado las autoridades del país.

El hombre ha sido trasladado al Hospital Royal Perth en estado grave, según ha explicado una portavoz del servicio local de ambulancias. Los medios locales han informado de que el hombre tenía unos 50 años y se encontraba estable, a pesar de la gravedad.

Shark attack victim is going into theatre at Royal Perth Hospital. He is believed to be in a critical but stable condition. #perthnews @7NewsPerth @7NewsAustralia pic.twitter.com/FMhxtuQSQb