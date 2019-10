Un informe de las Cortes detecta acoso entre los trabajadores

El diagnóstico que encargaron el Congreso y el Senado para redactar un futuro plan de igualdad en ambas Cámaras ha detectado «situaciones de acoso moral, sexual y/o por razón de sexo», ya que el 10% de las trabajadoras entrevistadas para el informe «consideran haber vivido» casos así, al igual que el 3% de los trabajadores. Además, un 7% de las mujeres encuestadas y un 9% de los hombres dicen «haberlos presenciado», en tanto que un 31% de entrevistadas y un 26% de entrevistados indican que «algo se ha comentado» al respecto.

No existe por ahora dicho plan de igualdad y esta es la carencia por la que se hace el informe, pero no es la única. En la formación, denuncia e identificación de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo el diagnóstico localiza varios vacíos.

Destaca que en las Cortes Generales no se ha llevado a cabo ningún estudio para detectar «posibles riesgos derivados del acoso» como «situaciones de estrés, depresión o ansiedad». También remarca que no está hecho «un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo», y recalca que no se han trazado «canales formales internos para denunciar situaciones que el personal considere que deben ser» comunicadas, como por ejemplo conductas «ofensivas, discriminatorias o abusivas».

La sensibilización sobre estos casos, así como la formación, brillan por su ausencia, a tenor de las conclusiones del estudio. Quizá por ello, apunta el documento, «en la dirección de Recursos Humanos no se tiene constancia de ningún episodio de acoso sexual o acoso por razón de sexo».

Un total de 1.125 personas integran los cuerpos de funcionarios, personal laboral y personal eventual del Congreso y del Senado, según los datos a 31 de enero del 2019, que son los recogidos en el estudio. De estas tres categorías laborales, el trabajo subraya «la alta proporción de mujeres» en el personal eventual de las dos cámaras, lo que no es baladí, pues se trata del sector con más temporalidad.

El 55% de esos 1.125 trabajadores ha propiciado con sus respuestas la elaboración del diagnóstico en el que se basará el futuro plan de igualdad. La sensación generalizada, señala el informe, es que en las Cortes prevalece la igualdad de oportunidades. No obstante, entre el personal sobresale la demanda de un régimen horario diferente, en el que quepan medidas como la jornada intensiva, para facilitar la conciliación.