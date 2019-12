Horóscopo: tu suerte para este sábado 7 de diciembre del 2019

Aries 21-3 / 20-4

Trata de llegar a acuerdos en lugar de imponer tu voluntad. Lo pasarás mejor compartiendo que no yendo por tu cuenta. Tendrás la oportunidad de conocer gente interesante.

Tauro 21-4 / 20-5

Descansa un poco más de lo normal y aprovecha este tiempo para pensar sobre tus asuntos. Evita los cotilleos y las habladurías, sólo te distraerán de lo que es importante.

Géminis 21-5 / 21-6

Habrá un estimulante intercambio de ideas entre tú y tus amigos o familia. Disfrutarás de cualquier plan que te propongan, siempre y cuando no tengas que organizarlo tú.

Cáncer 22-6 / 22-7

Está bien que dediques el día a tu relación de pareja, si la tienes, o a tus seres queridos. Las actividades que se realicen al aire libre serán muy favorables para tu salud.

Leo 23-7 / 22-8

Te sentirás con mucha confianza y seguridad, y serás un animado y generoso líder. No te gustará repetir plan, Leo, así que, propón uno diferente que os entusiasme a todos.

Virgo 23-8 / 21-9

Organiza bien tu tiempo para que puedas hacer todo o casi todo lo que tienes en mente. Darás más importancia a las relaciones personales, pero también, necesitarás libertad.

Libra 22-9 / 22-10

Tienes ante ti un día de emociones intensas, Libra. Algunas, serán maravillosas; otras, pueden desestabilizarte. La buena compañía te ayudará a serenarte cuando lo necesites.

Escorpio 23-10 / 21-11

Te gustará estar acompañado, pero no por cualquiera, sino por gente de confianza. Disfrutaréis mucho explicando secretos y confidencias, y compartiendo anécdotas divertidas.

Sagitario 22-11 / 20-12

Te aburrirás fácilmente si ves las mismas caras y estás en los lugares de siempre. Necesitas cambio y aventura, y tendrás que buscar nuevas actividades que te entretengan.

Capricornio 21-12 / 19-1

Te sentará bien cuidar de tu cuerpo con el deporte o dando una larga caminata, pero también, ejercitar tu mente con juegos intelectuales, lectura, aprendizaje o debates.

Acuario 20-1 / 18-2

Este sábado piensa en hacer algo con lo que de verdad disfrutes, Acuario, o correrás el riesgo de perder tu valioso tiempo en lo que no te interesa o con gente que no te gusta.

Piscis 19-2 / 20-3

Andarás algo despistado, Piscis, y es posible que confundas la hora en que has quedado o la dirección donde has de ir. No te faltará sentido del humor para pasártelo bien.