Horóscopo: tu suerte para este lunes 16 de diciembre del 2019

Aries 21-3 / 20-4

Puedes ser demasiado exigente e impaciente, y si no te controlas, tendrás problemas con tus seres queridos, Aries. Gozarás de mucha energía para impulsar tus proyectos.

Tauro 21-4 / 20-5

Hoy estarás más irritable y las relaciones sufrirán por ese motivo. Tal vez, estás aguantando demasiado de una persona o no estás diciendo todo lo que piensas por temor.

Géminis 21-5 / 21-6

Sacarás el enfado que ha estado hirviendo en tu interior, en concreto, por temas laborales y con tus compañeros. Seguramente no tendrás mucho tacto, pero te sentirás aliviado.

Cáncer 22-6 / 22-7

Estarás caprichoso y gastador, en parte porque con las compras sustituirás la falta de cariño. Mímate más y pide lo que necesites. En lo laboral, harás un trabajo excelente.

Leo 23-7 / 22-8

Hay tendencia a sufrir algún pequeño accidente doméstico, un corte cocinando o una pequeña quemadura. Y es que tu estado emocional está algo alterado y necesitas calmarlo.

Virgo 23-8 / 21-9

No tomes decisiones antes de tiempo, Virgo, porque en realidad no hay ninguna prisa. No te exijas tanto e invierte el día en trazar planes y en reflexionar sobre el futuro.

Libra 22-9 / 22-10

Un amigo se sentirá molesto contigo, y es importante que no estés a la defensiva y puedas escucharle. Un tiempo para cuidar tu vida social será ideal para controlar el estrés.

Escorpio 23-10 / 21-11

Expresar continuamente tu mal humor perjudicará tu imagen social. Es mejor que te controles y puedas solucionar tu malestar de alguna forma. Hoy el trabajo será exitoso.

Sagitario 22-11 / 20-12

Durante el día de hoy corres el riesgo de actuar impulsivamente a menudo, y el mayor perjudicado serás tú mismo. Date tiempo para pensar y guiarte por tu intuición, Sagitario.

Capricornio 21-12 / 19-1

No reprimas tus emociones y dales salida de una manera segura, como por ejemplo, a través de la actividad física o de la escritura. Esta noche podrás relajarte completamente.

Acuario 20-1 / 18-2

En estos momentos estás tan enfadado que tenderás a disparar primero y hacer preguntas después. Si logras controlarte, encontrarás mucho apoyo y cooperación en los demás.

Piscis 19-2 / 20-3

En el trabajo, te sentirás frustrado porque hay cosas que no salen como planeaste. A pesar de ello, verás que vas en buen camino, y que sólo necesitas un poco de paciencia.