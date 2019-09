Horóscopo: tu suerte para hoy viernes 6 de septiembre del 2019

Aries 21-3 / 20-4

Te sentirás con mucha confianza y estarás entusiasmado, pero tenderás a sobreestimar tus posibilidades al hacer planes. Has de saber cuáles son tus límites y respetarlos.

Tauro 21-4 / 20-5

Es mejor que seas discreto, porque aunque tengas buenas intenciones es posible que tus acciones no sean bien interpretadas. Estarás muy romántico, apasionado y sensual.

Géminis 21-5 / 21-6

Es un día positivo en lo social, pero ten cuidado con alguna gente. Confía sólo en sus acciones y no en las promesas que te hagan. Evita firmar acuerdos o iniciar gestiones.

Cáncer 22-6 / 22-7

Fluctuarás entre la pereza y la fuerte actividad, y lo mejor será hacer lo que es urgente para que después estar ocioso no resulte un problema. Deberás cuidar tu alimentación.

Leo 23-7 / 22-8

Estarás alegre y de muy buen humor, y expresarás tus cálidos sentimientos hacia los demás. Si no estás atento, podrías descuidar algunos asuntos que ahora son importantes.

Virgo 23-8 / 21-9

Tu fuerte emocionalidad hará que vivas todo de forma exagerada y que, a menudo, te falte imparcialidad. Querrás ayudar a todos pero deberías saber hasta qué punto hacerlo.

Libra 22-9 / 22-10

Tu pensamiento será hoy muy positivo, pero la falta de concentración te puede llevar a errar en tu juicio y a tomar decisiones precipitadas. En el trabajo, cuida los detalles.

Escorpio 23-10 / 21-11

Ten en cuenta que las apariencias engañan, y lo que parece bueno puede convertirse en un problema. Una relación de amistad pasará un momento difícil y deberás cuidarla más.

Sagitario 22-11 / 20-12

Estarás feliz y sentirás que la suerte está de tu lado, y aunque en muchos aspectos será un día positivo, deberías controlar tu exceso de entusiasmo y ser más realista.

Capricornio 21-12 / 19-1

Gozarás de una gran imaginación y tenderás a soñar despierto. Es fácil que te confundas y creas haber entendido algo cuando no es así. Hoy, Capricornio, no prometas demasiado.

Acuario 20-1 / 18-2

Pasarás un día divertido gracias a tus amistades, pero no todo irá como quisieras ya que si te muestras exigente, alguien se molestará. Sé más sensato respecto a tus metas.

Piscis 19-2 / 20-3

No te acomodes, Piscis, porque vale la pena que aproveches el buen momento profesional. Tus ideas no serán estables, así que, no tomes decisiones que puedan comprometerte.