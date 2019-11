Horóscopo: tu suerte para hoy sábado 23 de noviembre del 2019

Aries 21-3 / 20-4

Si viajas, encontrarás bellos paisajes y vivirás bonitas experiencias, Aries. De hecho, será la mejor manera de pasar este sábado. No permitas que nadie te fastidie el día.

Tauro 21-4 / 20-5

Organiza una jornada en la que no tengas mucho que hacer, sobre todo si son obligaciones. Busca un plan estimulante, de esos que te hacen volver a casa satisfecho y feliz.

Géminis 21-5 / 21-6

Mirar hacia atrás te entristecerá, así que, trata de centrarte en el momento presente y sacar el mayor provecho de este día de fiesta. Si te lo propones, lo pasarás genial.

Cáncer 22-6 / 22-7

Este no es el mejor día para tratar con la familia, Cáncer, pero si has de hacerlo, lo ideal será no hablar de según qué asuntos y hacer actividades que os diviertan a todos.

Leo 23-7 / 22-8

Hoy no pararás: viajes, conversaciones, recados… ten presente que tu mente estará algo negativa y puedes ver problemas donde no los hay. En el amor, tendrás mucho éxito.

Virgo 23-8 / 21-9

No llevarás bien que te metan prisa, necesitarás tu tiempo para hacer las cosas. Descansa del ajetreo de estos días con la buena lectura o cualquier actividad intelectual.

Libra 22-9 / 22-10

Podrás expresar tu talento para el arte, o bien, disfrutar de él yendo a una exposición, a un concierto o al cine. Evita la gente irascible y pon claramente tus límites.

Escorpio 23-10 / 21-11

Este sábado has de cuidarte y no hacer demasiado, Escorpio, tu energía es algo baja y acabarías muy cansado. Tómate el día con calma y haz aquello que te hace sentir bien.

Sagitario 22-11 / 20-12

Es un día muy positivo para salir de casa y hacer actividades compartidas con tu familia y amigos. Aunque deberás adaptarte a sus necesidades, te sentirás muy bien con todos.

Capricornio 21-12 / 19-1

Valora lo que realmente tiene importancia y no pierdas energía con los pequeños inconvenientes. Tu estado anímico mejorará con la tranquilidad que proporciona la naturaleza.

Acuario 20-1 / 18-2

Tus amigos serán una excelente compañía en un día en el que tu ánimo no será el mejor. Te encontrarás con retrasos en los viajes y es aconsejable que te organices bien.

Piscis 19-2 / 20-3

Deberás tener en cuenta tus emociones, que hoy serán más intensas. En el amor, mostrarás tu faceta más pasional y sensual, Piscis. Con tus amistades, no seas tan exigente.