Horóscopo: tu suerte para hoy sábado 17 de agosto del 2019

Aries 21-3 / 20-4

Demostrarás lo que te preocupas por los demás y dedicarás tiempo a ayudar a alguien con problemas. Hoy serán necesarios momentos de reflexión y de dejar vagar tu imaginación.

Tauro 21-4 / 20-5

Un viaje o una excursión por la montaña en compañía de tus amigos será un buen plan para este sábado. Con uno de ellos, se podría dar un equívoco que será fácil aclarar.

Géminis 21-5 / 21-6

Será fácil que tu mente esté algo confundida por tanta emoción, Géminis. Se despertarán en ti sentimientos de ternura y está bien que seas selectivo a la hora de socializar.

Cáncer 22-6 / 22-7

Aumentará tu sensibilidad, pero también, tu confusión. Actúa con precaución en todo lo que involucre tus sentimientos. Por suerte, hay quien te ayudará a ser más objetivo.

Leo 23-7 / 22-8

Hoy ten cuidado con la tendencia al exceso, Leo, sea de comida, bebida o de confianza. En cambio, si actúas con mesura, disfrutarás de todo sin temer las consecuencias.

Virgo 23-8 / 21-9

Ahora habrá más estabilidad en tu vida amorosa, Virgo. Harás que los demás se sientan protegidos pero has de evitar involucrarte en exceso en sus tormentas emocionales.

Libra 22-9 / 22-10

Mantén tu buen ánimo no dando vueltas a las situaciones que temes que sucedan. No te preocupes si no llegas a todo, Libra, porque te conviene hacer menos y disfrutarlo más.

Escorpio 23-10 / 21-11

Manifestarás una genuina compasión hacia los demás y un gran romanticismo. Se te dará bien la escritura y la oratoria, pero no manejarás tan bien el dinero. Ten cuidado.

Sagitario 22-11 / 20-12

Tomarás la responsabilidad en asuntos familiares, Sagitario, pero pon tus límites para que no se aprovechen de ti. Te gustará echar la vista atrás y recordar buenos momentos.

Capricornio 21-12 / 19-1

Sueles ser precavido y realista, pero hoy, en algunos momentos, tenderás a la impulsividad y a la ensoñación. Los entornos cerca del mar o de un río beneficiarán tu salud.

Acuario 20-1 / 18-2

No te faltarán planes para divertirte, pero ten en cuenta que demasiada actividad podría afectar tu sistema nervioso. Los ambientes de calma serán muy favorables para ti.

Piscis 19-2 / 20-3

Los amigos que pasan momentos duros recurrirán a ti, pero has de saber hasta qué punto ayudar. Deberías canalizar tu gran sensibilidad a través del arte o la creatividad.