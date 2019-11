Horóscopo: tu suerte para hoy martes 5 de noviembre del 2019

Aries 21-3 / 20-4

Hoy será un buen día para contactar con algunos amigos, conversar y poneros al día. Es posible que haya un malentendido que tendrías que subsanar lo antes posible, Aries.

Tauro 21-4 / 20-5

Durante la mañana evita a las personas complicadas y enfrentar los asuntos difíciles, porque necesitarás mucha tranquilidad para encarar bien el día y aprovechar tu energía.

Géminis 21-5 / 21-6

Respecto a los asuntos del corazón, trata de dejar de lado tu parte más analítica y confía más en tu intuición para poder así ver las situaciones actuales desde otro ángulo.

Cáncer 22-6 / 22-7

Algunas personas te sacarán de quicio, pero hay que tener en cuenta que hoy no estarás de muy buen humor. Lo positivo estará en el trabajo, donde harás cambios favorables.

Leo 23-7 / 22-8

No todo el mundo compartirá tus ideas, pero no le des demasiada importancia. Hoy debes pasar por alto ciertas cosas, y tratar de disfrutar intensamente de tus relaciones.

Virgo 23-8 / 21-9

Evita los prejuicios porque sólo te pondrán obstáculos entre tú y los demás. No quieras analizarlo todo tanto que pierdas el aspecto más global. Echa mano de tu creatividad.

Libra 22-9 / 22-10

Sé muy prudente, Libra, y no des muchas explicaciones a otras personas sobre asuntos personales, porque seguramente, no te acabarán de entender y tergiversarán lo que digas.

Escorpio 23-10 / 21-11

Es un buen momento para ordenar tu casa y para hacer esas compras que ahora son necesarias. Tienes mucho que decir, pero trata de hacerlo de forma que nadie se sienta herido.

Sagitario 22-11 / 20-12

En general, la comunicación será positiva y enriquecedora, pero a veces te costará escuchar a los demás. Sé prudente porque recibirás información que no será del todo cierta.

Capricornio 21-12 / 19-1

Es un día dado a las malas interpretaciones, las confusiones y los despistes. Aun así, en el terreno laboral hoy no te irá nada mal, y en lo económico habrá alguna mejora.

Acuario 20-1 / 18-2

Si das consejos, habla desde tu experiencia personal para que lo que digas sea útil. En el trabajo, si estás estancado, date un respiro y vuelve a empezar con ideas renovadas.

Piscis 19-2 / 20-3

Ten en cuenta que lo que es tan importante para ti no lo es para otras personas. Recibirás mucha información y has de distinguir entre la que es fiable y la que no lo es.