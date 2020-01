Horóscopo: tu suerte para hoy martes 28 de enero del 2020

Aries 21-3 / 20-4

Tu sensibilidad e intuición serán más intensas, y tendrás sueños muy vívidos que podrías analizar. Estarás dividido entre escuchar el corazón y la razón. Date tu tiempo.

Tauro 21-4 / 20-5

En estos momentos debes tener cuidado con la gente con quien trates. No estás viendo las situaciones con el realismo que te caracteriza, y alguna relación podría perjudicarte.

Géminis 21-5 / 21-6

Plasmarás tus grandes ideas en el trabajo, y surgirán oportunidades de avanzar hacia tus metas. Lo único malo del fuerte carisma que mostrarás es que atraerá a envidiosos.

Cáncer 22-6 / 22-7

Irás resolviendo los conflictos con otras personas gracias a tu actitud conciliadora, pero no bajes la guardia. No inicies proyectos en el trabajo porque estarás confundido.

Leo 23-7 / 22-8

A pesar de que hoy estarás muy atractivo y seductor, los asuntos amorosos te traerán problemas si no actúas con moderación. En el trabajo, Leo, ve sin prisas pero sin pausa.

Virgo 23-8 / 21-9

Te mostrarás muy comprensivo y servicial, y echarás una mano a aquel que lo necesite, pero no esperes que te devuelvan el favor. La comunicación en tu hogar será confusa.

Libra 22-9 / 22-10

Tu estado anímico influirá en tu salud, así que, trata de mantener tu mente positiva y ayúdate de otras personas si pasas un mal momento. Necesitarás más orden en tu trabajo.

Escorpio 23-10 / 21-11

Intenta mantener una comunicación fluida con tus seres queridos para evitar los malentendidos y los recelos. Te atreverás a expresar tus sentimientos a la persona que te gusta.

Sagitario 22-11 / 20-12

Buen día para relajarte en casa y pasar más tiempo con tus seres queridos, a pesar de que surgirá alguna que otra tensión. Cuida tu salud pues el exceso de trabajo te afectará.

Capricornio 21-12 / 19-1

Analiza si estás interpretando correctamente las palabras y las actitudes de los demás, y, si tienes dudas, pregunta. Hoy tu mente será muy creativa, no la desaproveches.

Acuario 20-1 / 18-2

No hagas nada de lo que no estés seguro, y mira que tus objetivos no sean sólo bonitas fantasías. Te gustará comprar cosas bellas, gastarás demasiado pero harás buenas compras.

Piscis 19-2 / 20-3

Estarás sumamente sensible y romántico, Piscis, y también, más susceptible. En lo profesional, no cedas ante esas personas que son tan insistentes, mantente firme o perderás.