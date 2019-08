Horóscopo: tu suerte para hoy jueves 15 de agosto del 2019

Aries 21-3 / 20-4

Espera un poco para tomar decisiones sobre tu vida amorosa porque después te invadirían las dudas. Te gustará estar con gente y lograrás mucha atención por parte de los demás.

Tauro 21-4 / 20-5

Deberás encontrar un equilibrio entre los asuntos sociales y los familiares, y cuidarás estas dos facetas con mucho esmero, pero también necesitarás ser tenido en cuenta.

Géminis 21-5 / 21-6

Te adaptarás a los demás y aceptarás sus decisiones aunque creas que se equivocan. Es un excelente día para todo lo relacionado con la comunicación, los viajes y los estudios.

Cáncer 22-6 / 22-7

Te gustará poner más armonía, alegría y belleza en el ambiente, sea comprando unas flores o cuidando tus relaciones. Encontrarás mucha paz interior si no te exiges tanto.

Leo 23-7 / 22-8

Estarás interesado en todo lo que pueda hacer tu vida más agradable. Prestarás especial atención a tus relaciones personales, las cuales te ofrecerán experiencias positivas.

Virgo 23-8 / 21-9

Tendrás que prestar más atención a tu salud y a las obligaciones diarias, ya que ahora te apetece tener más momentos de descanso y tranquilidad, y te cuesta la disciplina.

Libra 22-9 / 22-10

Hoy es un día propicio para la diversión, la creatividad, el placer y la relación con tus hijos, Libra. Además, una de tus amistades podría convertirse en un nuevo amor.

Escorpio 23-10 / 21-11

No pierdas de vista la relación con tu familia ni aquellos asuntos de tu hogar que requieren en estos momentos atención, por muy ocupado que estés con compromisos sociales.

Sagitario 22-11 / 20-12

Se te ocurrirán buenas ideas, algunas, con visión de futuro. Es un día ideal para viajar, ya que además de aventura, encontrarás lugares que te impresionarán por su belleza.

Capricornio 21-12 / 19-1

Rehuirás las discusiones porque quieres tener un día agradable y tranquilo, pero no te distraigas de lo que para ti es importante por querer ser aceptado por los demás.

Acuario 20-1 / 18-2

Quieres agradar y sabrás cómo hacerlo, pero has de cuidar de no verte en un compromiso que realmente no deseas aceptar. No dejes en manos de los demás tu autoestima, Acuario.

Piscis 19-2 / 20-3

A pesar de que tienes asuntos pendientes que tratar, te irá bien tener un tiempo de introspección para reflexionar con tranquilidad. Además, también tu cuerpo se beneficiará.