La historia de los dos gatos que llevan dos años intentando entrar a un museo

Ken-chan lo ha intentado una y otra vez, pero no hay manera. Este gato negro tiene entre ceja y ceja entrar al museo de arte de Onomichi, en Japón, desde finales de 2016, cuando vio una exposición sobre gatos desde la ventana.

En declaraciones a The Guardian, el comisario asegura que en algún momento Ken-chan vio fotos de otros gatos y quiso "encontrar a un nuevo amigo", así que siguió volviendo una y otra vez.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="ja" dir="ltr">映像『フェイント feint 』(H300930)スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。(spin off 2018、不定期配信)*本日(10/1))は月曜日休館です。 <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%B0%BE%E9%81%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#尾道</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%8D%83%E5%85%89%E5%AF%BA%E5%85%AC%E5%9C%92?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#千光寺公園</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%B0%BE%E9%81%93%E5%B8%82%E7%AB%8B%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#尾道市立美術館</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E7%8C%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#猫</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E9%BB%92%E7%8C%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#黒猫</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/cat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#cat</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/onomichi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#onomichi</a> <a href="https://t.co/tBQHnY50Ck">pic.twitter.com/tBQHnY50Ck</a></p>— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) <a href="https://twitter.com/bijutsu1/status/1046536229913673729?ref_src=twsrc%5Etfw">30 de septiembre de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Lo intentó en diferentes ocasiones y en todas ellas se encontró un no por respuesta. En el museo ya conocen sus intenciones, y tratan de retenerle en la puerta con todo el cariño posible.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="ja" dir="ltr">映像『入られんよ。can’t come in. 』(H301109)スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。(spin off 2018、不定期配信) <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%B0%BE%E9%81%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#尾道</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%8D%83%E5%85%89%E5%AF%BA%E5%85%AC%E5%9C%92?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#千光寺公園</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%B0%BE%E9%81%93%E5%B8%82%E7%AB%8B%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#尾道市立美術館</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E7%8C%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#猫</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E9%BB%92%E7%8C%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#黒猫</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/cat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#cat</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/onomichi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#onomichi</a> <a href="https://t.co/DweFZTC8nF">pic.twitter.com/DweFZTC8nF</a></p>— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) <a href="https://twitter.com/bijutsu1/status/1061025363403276288?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de noviembre de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

No entiende por qué no puede pasar más allá, así que en algunas ocasiones simplemente se queda en la puerta quieto, esperando, y maullando como si así fuera a hacer que los empleados se sientan culpables y le dejen entrar. Su forma particular de hacer huelga.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="ja" dir="ltr">映像『フェイント feint 』(H300930)スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。(spin off 2018、不定期配信)*本日(10/1))は月曜日休館です。 <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%B0%BE%E9%81%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#尾道</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%8D%83%E5%85%89%E5%AF%BA%E5%85%AC%E5%9C%92?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#千光寺公園</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%B0%BE%E9%81%93%E5%B8%82%E7%AB%8B%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#尾道市立美術館</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E7%8C%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#猫</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%E9%BB%92%E7%8C%AB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#黒猫</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/cat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#cat</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/onomichi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#onomichi</a> <a href="https://t.co/tBQHnY50Ck">pic.twitter.com/tBQHnY50Ck</a></p>— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) <a href="https://twitter.com/bijutsu1/status/1046536229913673729?ref_src=twsrc%5Etfw">30 de septiembre de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Pero en los últimos meses ha sorprendido a los propios empleados, que ahora ven cómo ya no es un solo gato, sino dos. Su amigo Go-chan, como le han bautizado, se ha convertido en otra atracción más.

Ahora, las redes celebran la presencia de estos dos gatos y piden al museo que les dejen entrar definitivamente tras dos años de espera. Eso sí, el museo ya ha aprovechado para lanzar merchandising.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="ja" dir="ltr">【お知らせ】たくさんのリツイート&イイね!ありがとうございます。『猫と警備員の攻防』の名脇役である警備員さんは、今週日曜日(11/18)まで勤めていただきます。次回勤務は、来春の特別展となります。警備員さんの人気をヒシヒシと感じておりますので、告知させていただきます。よろしくニャ。 <a href="https://t.co/8xMc9hybrb">pic.twitter.com/8xMc9hybrb</a></p>— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) <a href="https://twitter.com/bijutsu1/status/1062999535067136000?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de noviembre de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">A museum in Japan spends most of its day refusing entry to 2 cats trying to get in <a href="https://twitter.com/bijutsu1?ref_src=twsrc%5Etfw">@bijutsu1</a> <a href="https://t.co/WK4M3Y51hc">pic.twitter.com/WK4M3Y51hc</a></p>— Rajiv (@jiffington) <a href="https://twitter.com/jiffington/status/1062471505496469504?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de noviembre de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>