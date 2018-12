Hallan muerta a una pareja con cortes en sus cuellos

Una mujer de 83 años y su marido de 89 fueron hallados muertos en su casa en Barbastro (Huesca) con signos de violencia derivados de la presencia de cortes en sus cuellos causados por un arma blanca. Los cadáveres fueron localizados a las 17.00 horas de ayer por uno de los hijos del matrimonio en el domicilio en el que vivía la pareja, en la calle Academia Cerbuna número 4 de Barbastro. Los agentes desplazados al lugar de los hechos comprobaron que la puerta de acceso a la vivienda no estaba forzada ni se apreciaban en el inmueble signos de violencia al margen de las heridas en el cuello. Aunque no se han apreciado indicios de un posible robo, los investigadores no descartan por el momento ninguna hipótesis en relación a la muerte del hombre, un militar retirado, y de su esposa.