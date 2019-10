Hallado muerto el pintor Labajjo Grandío, el 'Picasso gallego', en su casa con "mordeduras de animales"

El pintor lucense Alfredo Labajjo Grandío, conocido como el 'Picasso gallego', ha sido hallado muerto este lunes con 80 años de edad en la finca de su casa en una aldea de Friol (Lugo), donde vivía solo. Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press el alcalde del municipio, José Ángel Santos, quien ha trasladado que se trata de una noticia "triste" y "no esperada" por parte de los vecinos. Aparentemente, el artista llevaría dos semanas muerto, tiempo durante el cual sus perros le comieron un brazo.

Por su parte, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las "hipótesis", hasta que tengan los resultados de la autopsia del pintor que apareció muerto en su vivienda en una aldea de Vilafiz. Fuentes de la investigación han apuntado que el cadáver de Alfredo Labajjo Grandío, de 80 años de edad, presentaba "varios daños ocasionados presuntamente por mordeduras de animales". La Benemérita, que lleva las pesquisas, mantiene abiertas "todas las hipótesis" con respecto a las causas del fallecimiento, aunque las mismas fuentes han apuntado a que "todo apunta a una muerte natural".

SU TAXISTA ALERTÓ

Labajjo Grandío vivía solo, en una vivienda "aislada" de la parroquia de Vilafiz, tal y como ha explicado el regidor friolés, por lo que los vecinos "no lo veían demasiado". El pintor solía llamar a un taxista de confianza que lo llevaba al centro del municipio una vez cada semana o cada dos. Precisamente, fue esta persona quien, al no tener noticias del pintor en días, decidió acercarse a la casa y allí escuchó como sus perros no paraban de ladrar. Tras ello, decidió avisar a la Guardia Civil.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar en el que fue encontrado el cadáver, ya comido por los animales. La Benemérita investiga lo sucedido, aunque todos los indicios, tal y como ha asegurado el alcalde, apuntan a que se trata de "un fallecimiento normal a causa de un infarto".

PINTURAS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO

"Era un pintor bastante importante y considerado en este sector. De hecho, sus pinturas tenían un valor importante en el mercado", ha explicado José Ángel Santos a Europa Press. Las reputadas pinturas de Labajjo Grandío fueron trasladadas por la Guardia Civil y permanecen custodiadas por el Ayuntamiento, en una zona segura de unas instalaciones municipales, a la espera de lo que dictamine la jueza o de que su familia decida hacerse cargo de ellas.

Este fallecimiento llama la atención sobre la problemática se la soledad de las personas mayores que viven y mueren en aldeas aisladas. El alcalde de Friol, quien reconoce que se trata de una realidad "bastante triste", asegura que en su municipio, sin embargo, se trata de "casos aislados", puesto que los mayores se encuentran "o bien a cargo de sus familiares, o bien en un centro de día".

Además, el alcalde ha explicado que, de momento, no se ha planteado hacerle un "homenaje" a la espera de hablar con los allegados del fallecido, que se reduce a una hermana y una sobrina que residen en A Coruña. "Si la familia lo permite se habilitarán las medidas para que tenga el reconocimiento que se merece", ha concluido.